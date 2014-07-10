پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام نیازمند تعامل دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران شهرستانی با تاکید بر این این که ایجاد آگاهی در بین مردم باعث پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک انسان و دام می شود، گفت: یک فرد سالم در جامعه می تواند نقش خود را در انجام امورات محوله در جامعه به نحو احسن به انجام برساند.

وی با تاکید بر بحث آموزش همگانی در این باره، افزود: اگر شوراها و دهیاران در روستاها آموزش های لازم را ببینند، می توانند در امر بهداشت و سلامت مردم نقش موثری داشته باشند.

احمدی تصریح کرد: اگر سند جامع سلامت را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم فهمید که تنها با ورود یک سازمان قابل حل نیست بلکه همکاری برون بخشی دستگاههای مرتبط دیگر در مهار این بیماریها لازم و ضروری است.

معاون فرماندار علی آباد کتول تاکید کرد: شوراهای اسلامی و دهیاران باید تعامل خیلی خوبی با خانه های بهداشت و مجموعه شبکه بهداشت داشته باشید.

احمدی گفت: حرکت به سمت سلامت جامعه علاوه بر وظیفه شغلی می توان گفت یک وظفیه شرعی است که بر دوش مسئولین است.

دکتر علیرضا کمال غریبی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان علی آباد کتول در این نشست بر لزوم آشنایی مردم با بیماریهای مشترک بین انسان و دام ، تب کالت و هاری و راههای پیشگیری از آن تاکید فروان کرد.

وی افزود :لازم است مردم در خصوص این بیماریها حساس شوند تا بتوانند پیشگیری های لازم را انجام دهند.

کمال غریبی یادآور شد: یکی از راههای کاهش و پیشگیری بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان همکاری دستگاهها خصوصا شهرداری ها در شهرها و شوراهای اسلامی و دهیاران در روستاها است که لازم است این همکاری ها تداوم داشته باشد.