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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶

هفته ای گرم در انتظار پایتخت/ دمای تهران از 40 درجه می گذرد

هفته ای گرم در انتظار پایتخت/ دمای تهران از 40 درجه می گذرد

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: دمای هوای تهران از ابتدای هفته آینده به بیش از 40 درجه سانتی گراد می رسد.

امین حسین نقشینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای هفته آینده شاهد روند افزایش دما در کشور خواهیم بود. به همین دلیل انتظار داریم دمای هوای پایتخت هفته آینده از مرز 40 درجه عبور کند. البته عصر امروز شاهد افزایش وزش باد در تهران خواهیم بود که ممکن است با بروز پدیده گرد و غبار همراه باشد.

وی ادامه داد: وزش باد علاوه بر تهران درجنوب  استان های سیستان و بلوچستان،مرکزی و قم آغاز می شود.

به گفته کارشناس هواشناسی در حال حاضر اهواز با 46 درجه سانتی گراد گرمترین مرکز استان است در حالی که دمای هوا در خنک ترین زمان در سنندج و همدان به 9 و 13 درجه سانتی گراد می رسد.

نقشیه با اعلام مواج بودن خلیج فارس طی امروز وفردا، افزود:وزش باد باعث ایجاد پدیده گرد و غبار در استان های ایلام و خوزستان می شود.

کد مطلب 2328933

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