به گزارش خبرنگار مهر، باقر خوشنواز قبل از ظهر پنج شنبه در آئین بهره برداری از خانه سلامت ارم اظهار داشت: هم اکنون حاشیه نشینی در شهر تبریز به یکی از معضلات بزرگ مردم و مسئولان تبدیل شده است به همین دلیل برای حل معضلات حاشیه نشینی شمال تبریز اقداماتی انجام شده است.

وی افزود: از سوی دیگر شهرداری منطقه 10 تبریز پروژه‌های عمرانی و خدماتی متعددی در سطح منطقه به اجرا درمی‌آورد که ازجمله آن‌ها می‌توان به اجرای 21 پروژه مسیرگشایی در این منطقه اشاره کرد که با عملی شدن آن شاهد حل بحران ترافیک در منطقه خواهیم بود.

خوشنواز با اشاره به قول این شهرداری مبنی‌بر افتتاح روزانه یک پروژه گفت: با تمام تلاش در پی تسریع در روند اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری این منطقه بوده و در صورت محقق شدن بودجه لازم می‌توانیم هر ماه شاهد تحویل یک پروژه عمرانی به شهروندان باشیم.

وی همچنین در خصوص بهره‌برداري از خانه سلامت ارم تبریز گفت: عمده ماموريت‌هاي خانه‌هاي سلامت، مددكاري اجتماعي، روانشاني عمومي هستند كه در زمينه آسيب هاي اجتماعي حاصل از شهرنشيني اعم از اضطراب و بداخلاقي ارائه خدمات مي‌کنند.

خوشنواز خاطر نشان شد: خانه سلامت ارم تبریز در وسعتی بالغ بر هزار و 500 مترمربع مساحت و 504 مترمربع زیربنا ساخته شده و برای این پروژه عمرانی – بهداشتی هشت هزار و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وي با اشاره به اينكه خانه هاي سلامت به عنوان ستاد هدايت پروژه محله سالم جهت رسيدن به شهر سالم تعريف شده است، گفت: برگزاري جشنواره ها، كلاسهاي آموزشي و برنامه هاي محلي در اين تالار اين مركز پيش‌بيني شده است.