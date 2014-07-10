"نظام مهندسی" و "بتن گستر هیرکان" برندگان شب ششم مسابقات جام رمضان بسکتبال گرگان

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات بسکتبال جام رمضان از امشب وارد هفتمین شب خود خواهد شد و در بازی های امشب از ساعت 21 و 30 دقیقه تیم های استقلال ساری با مسجدگلشن و از ساعت 23 "شمیرانات" با اف‌اسپرت دیدار می‌کنند.

وی در مورد نتایج شب گذشته اظهار کرد: در ششمین شب رقابت ها و از گروه دوم که شامگاه چهارشنبه برگزار شد تیم نظام مهندسی با مربیگری هادی ایزدپناه نتیجه 78 بر 74 از سد سازمان پسماند گذشت و در بازی دوم تیم بتن گستر هیرکان با مربیگری هادی دهقان موفق شد با حساب 70 بر 63 تیم سختکوش شیرکش را مغلوب کند.

چراغعلی تصریح کرد: هم اکنون در جدول رده بندی گروه اول تیم مسجد گلشن با 5 امتیاز در صدر قرار دارد و در گروه دوم تیم‌های سازمان پسماند، نظام مهندسی و بتن گستر هیرکان با 5 امتیاز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستاده اند.

سیزدهمین دوره رقابت های بسکتبال جام رمضان با شرکت 10 تیم در قالب 2 گروه 5 تیمی در سالن امام علی (ع) در حال برگزاری است.