معافيت های هدفمندي يارانه ها در بخش آب فرصتی برای ساماندهی مشترکین فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تخت شاهی صبح امروز پنج شنبه در همايش مديران شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان که با محوريت خدمات مشتركين امور آب و فاضلاب شهرهاي تابعه استان در سنندج برگزار شد، گفت: خوشبختانه شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان در كمترين بازه زماني انشعاب آب را به مشتركين خود واگذار مي کند.

وی عنوان کرد: با خدمت رسانی بهینه به مردم و مشترکین استان درآمد شرکت و حوزه خدمات آن از جایگاه والایی برخوردار شده است به گونه ای که در بین دستگاه های خدمت رسان استان رتبه نخست را بدست آورده ایم.

وی اظهارداشت: با تلاش تمامی کارکنان شرکت آبفا استان و بازنگری در اجرای فرآیندهای مشترکین ،قادر به واگذاری انشعاب آب در کمترین بازه زمانی شده ایم.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با اشاره به برخورداری از معافیت های هدفمندی یارانه ها در بخش آب در سال جاری،ادامه داد: با معافيت هاي هدفمندي يارانه ها در بخش آب و فاضلاب فرصت خوبي براي ساماندهي مشتركين و حوزه درآمدي شركت ايجاد شده است.

تخت شاهی ادامه داد: امیدواریم با اتکای به تجربه و حساسیت های ویژه موجود دراین بخش شاهد ارتقای سطح خدمات شرکت به مردم و تقویت توان آن باشیم.

وی بر وحدت رویه مدیران در رابطه با اجرای ماموریت ها و سیاست های شرکت تاکید کرد و اظهارداشت: مدیران باید همواره دانش و اطلاعات خود را در حوزه های مرتبط کاری و با استناد به قوانین و مقرارت به روز کنند تا در رسیدن به اهداف شرکت موفق شوند.

وی بیان کرد: مدیران باید نسبت به وصول مطالبات شركت حساسيت بيشتري داشته باشند و با هماهنگي معاونت خدمات مشتركين و درآمد شركت نسبت به وصول مطالبات شركت در سطح استان اقدام کنند.

مدير عامل شركت آبفا کردستان با اشاره به وقوع خشكسالي هاي پیاپی و تاثير آن بر منابع آبي استان ادامه داد : بايستي در حوزه مديريت مصرف توجه و اهتمام بيشتري صورت گيرد و نظارت بيشتري بر مصارف مشتركين به ويژه شناسايي انشعابات و مصارف غير مجاز بعمل آيد.

تخت شاهی عنوان کرد: هيچ جاي دنيا از آب شرب براي مصارف فضاي سبز استفاده نمي کنند بايستي مديران امور از واگذاري انشعاب به فضاي سبز جلوگيري کنند.

وی با تاکید بر تعامل بيشتر مديران با نهادهاي مردمي ، شوراي شهر و شهرداري ها ،اظهار داشت: مدیران امور آبفا شهرستان های تابعه برای حل مشکلات مردم و عدم وقفه در خدمات رسانی به مشترکان باید تعامل بیشتری با شهرداری ها و نهادهای مردمی داشته باشند.

وی بیان کرد: مدیران امور آبفا باید جلسات منظم و دوره اي را در خصوص تهاتر مطالبات و بدهكاري هاي طرفين با شهرداری ها و نهادهای مردمی تشکیل دهند.