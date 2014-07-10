جهاد کشاورزی از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی و باغات جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد ساماندهی ساخت و ساز صبح پنجشنبه با حضور فرماندار شهرستان فردیس، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری البرز، برخی از اعضای شورای شهر کرج و رییس اداره جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

محمدرضا البرزی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری البرز با اشاره به ماده 8 قانون منع فروش و ارائه خدمات به ساختمانها و ساخت وساز غیر مجاز، با بیان این مطلب اظهار داشت: طبق این ماده قانونی تمامی دستگاههای اجرایی نباید به ساختمان‌های که بدون مجوز و به صورت غیر مجاز ساخته می شوند خدمات ارائه کنند.



البرزی در ادامه خاطرنشان کرد: ارائه خدمات در زمینه آب، برق، گاز و مخابرات منوط به استعلام از شهرداری‌ها است و بدون استعلام هیچ دستگاهی وظیفه ندارد به ساخت و ساز غیرمجاز خدمات رسانی کند.



وی با اشاره به اینکه متولی اصلی حفظ اراضی و باغات در حریم شهرها، طبق قانون جهاد کشاورزی است، یادآور شد: جهاد کشاورزی باید با همکاری دیگر دستگاه ها از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های کشاورزی و باغی جلوگیری کند.

کنترل وضعیت ساخت و سازهای دارای پروانه بر عهده شهرداری است

این مسئول با اشاره به وظایف شهرداری ها، بیان کرد: کنترل وضعیت ساخت و سازهای دارای پروانه ساخت بر عهده شهرداری‌ها است به همین علت هیچگونه کوتاهی از سوی شهرداری ها پذیرفتنی نیست.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری البرز با اشاره گفت: شهرداری‌ها برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر و اراضی کشاورزی، مهندسان ناظری را که به وظایف خود عمل نمی کنند به تبصره 7 معرفی کنند.



در ادامه جلسه مهدی مهرور فرماندار فردیس خاطرنشان کرد: احداث بنا در شهرستان فردیس نیاز به اخذ مجوز دارد و به همین منظور ساخت و سازها باید باید در چهارچوب قانون انجام شوند به همین منظور هر گونه ساخت و ساز بایدو دارای مجوز ساخت از مجرای قانونی باشد.



مهرور در پایان با اشاره به معضلات ساخت و سازهای که اصول استاندارد را رعایت نمی کنند، تاکید کرد: این ساخت و سازهای غیرمجازباعث به وجود آمدن معضلات شهرسازی و معماری می شوند و در این صورت شاهد ایجاد یک بافت ناهمگون، در سطح شهرها می شویم و این امر نتیجه ای جز به وجود آمدن پدیده حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاهای غیر رسمی نخواهد داشت و ایجاد این پدیده های اجتماعی باعث افزایش جرم و جنایت به همراه خواهد شد.