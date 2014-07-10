نمایشگاه ترنم وحی در پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و با حضور عاشوری مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه، علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار، جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی و هنرمندان شهرستان پاکدشت، نمایشگاه قرآن کریم با عنوان ترنم وحی در خانه قلم این شهرستان افتتاح شد.

در نمایشگاه ترنم وحی ایستگاه های عفاف و حجاب، نقاشی کودکان، قرآن بخوان و جایزه بگیر، هنرهای تجسمی، نشست های ادبی و هنرهای مذهبی برپا شده است و هنرمندان عرصه های مختلف هنری پاکدشت نیز در این نمایشگاه حضور فعال دارند.

در این آیین حجت الاسلام حسن لزومی با اشاره به گسترش فعالیت های قرآنی در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است به همین خاطر در این ماه شاهد گسترش فعالیت های قرآنی در زمینه های مختلف هستیم.

امام جمعه پاکدشت افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرهنگ و علوم قرآنی هستیم زیرا اگر جامعه ای با قرآن مأنوس شده و نظام فردی و اجتماعی خود را بر اساس این کتاب الهی پیش ببرد، قطعا دچار مشکل نخواهد شد.



وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه های قرآن در طول ماه مبارک رمضان اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است زیرا این نمایشگاه ها با استفاده از ظرفیت های مختلف و برپایی غرفه ها و ایستگاه های گوناگون، زمینه آشنایی بیشتر مردم بویژه نسل جوان و نوجوان کشور با علوم قرآنی را فراهم می کند.



لزومی اضافه کرد: البته نباید فعالیت های قرآنی فقط مختص ماه مبارک رمضان باشد بلکه باید نهادها و مسئولان فرهنگی با برنامه ریزی مدون و منظم در طول سال برای گسترش فعالیت های قرآنی تلاش مجدانه ای را صرف کنند.



این مسئول عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1393 را به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیدند و بر روی مسائل فرهنگی تأکید فراوان دارند و قطعا یکی از مصادیق موضوعات فرهنگی، گسترش فرهنگ قرآنی است.



وی بیان داشت: امروز دشمن با تمام ابزارها و امکانات به جنگ اعتقادات نسل جوان و نوجوان کشور آمده است و در این راه باید با تأسی از کلام وحی با این توطئه ها و نقشه ها مبارزه کرده و تلاش های دشمن را با ناکامی و شکست مواجه کرد.



در این مراسم علیرضا قاسمی فرزاد نیز در سخنانی با تقدیر از برپایی نمایشگاه ترنم وحی در پاکدشت اظهار داشت: ماه رمضان فرصت مناسبي براي انس قلبي با قرآن است و در حقیقت این ماه یکی از نعمات بزرگ پروردگار بوده که به منظور پالایش روح و جسم به ما عطا شده که باید در پایان این ماه مبارک و پر فیض از فواید دنیوی و اخروی آن نیز بهره مند شویم



فرماندار پاکدشت افزود: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت و زمان برای گسترش فعالیت های قرآنی و حاکم کردن فضای معنوی در جامعه است و با پریایی این گونه نمایشگاه ها خصوصا در ماه مبارک رمضان می توان در جهت ترویج فرهنگ قرآنی بیش از پیش تلاش کرد.



وی با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه ترنم وحی با مضامین قرآنی تأکید کرد: ترویج و استحکام‌ بخشی به آموزه‌های دینی و مذهبی و تبیین فرهنگ نماز و قرآن از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه است که امیدواریم شهروندان و علاقه مندان به علوم قرآنی نیز از این نمایشگاه استفاده کنند.

لازم به ذکر است که آثار هنرمندان معلول که احادیث و روایات و آیات قرآنی را با قلم و سبک های مختلف هنری به رشته تحریر درآورده اند جلوه ویژه ای به این نمایشگاه داده همچنین کتابت نهج البلاغه و قرآن کریم توسط هنرمند پاکدشتی نیز از ویژگی های نمایشگاه قرآنی این شهرستان است.



گفتنی است این نمایشگاه تا 30 تیرماه 1393 از ساعت 18 الی 24 در خانه قلم شهرستان پاکدشت پذیرای علاقمندان به علوم قرآنی است.