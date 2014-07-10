به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان قزوین روزپنجشنبه باحضور امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، حجت الاسلام حسینی، داود محمدی، روح الله عباسپور و رجب رحمانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار و معاونان استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

امین حسین رحیمی در این جلسه گفت: امسال که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده همه باید تلاش کنند تا با شکوفایی اقتصاد و فرهنگ، رشد و توسعه کشور محقق شود.



وی افزود: مردم همواره نقش خود را در عرصه‌های مختلف بخوبی ایفا کرده‌اند و امروز برای تحقق منویات رهبری نیازمند مدیریت جهادی هستیم تا برنامه‌ها عملیاتی شود.



اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیازمند مدیریت جهادی است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور مناسب نیست و باید با کمک مسئولان و مدیریتی جهادی اصلاح شود.



وی بیان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد از شرایط کنونی خارج شده و کارآمدی مدیریتها بالا برود نیازمند مدیریت جهادی هستیم که این کار با تعامل و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بدست می‌آید.



رحیمی یادآورشد: اگر نظارت را جدی بگیریم می‌توانیم از هدر رفت هزینه جلوگیری کنیم زیرا در شرایط کنونی بودجه‌های زیادی در کشور هزینه می‌شود اما توسعه متناسب با این هزینه ها نیست که ساختار کنونی اقتصادی کشور و ضعف سیستم بودجه ریزی از مهمترین چالش‌های پیش روست.



این مسئول تصریح کرد: وقتی با این مشکلات روبرو هستیم باید نحوه خرج کردن مدیران حساب شده و با دقت باشد زیرا در حال حاضر سیستم بودجه ریزی کشور برنامه ای و بر مبنای صفر است در حالیکه باید عملیاتی باشد.



وی گفت: امروز سیستم بودجه ریزی کشور بر مبنای چانه‌زنی است و در زمان بسته شدن هرکس با توجه به میزان روابط و نفوذ و چانه‌زنی می‌تواند آن را تغییر دهد در حالی که هم در قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه‌ها چهارم، سیاست‌های ابلاغی رهبری و برنامه پنجم تکلیف شده تا بودجه‌ریزی عملیاتی و بر اساس هزینه تمام شده کالا و خدمات صورت گیرد که اینگونه نیست.



رحیمی اظهارداشت: بیش از 80 درصد بودجه کشور در امور جاری هزینه می‌شود لذا توسعه متوازن رخ نمی دهد و دستگاه‌های اجرایی بیش از قیمت کالا و خدمات هزینه می کنند و با مشکل مواجه می شوند.



این مسئول بیان کرد: مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی کلان کشور نقشر مهمی دارد اما در شرایط کنونی هم باید با همین قوانین و مقررات و ساختار موجود که ایراد دارد تعامل کنیم تا دستگاههای اجرایی کارشان را خوب انجام دهند.

در دیوان محاسبات دنبال مچ گیری نیستیم

رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیان کرد: در دیوان به هیچ عنوان دنبال تشکیل پرونده و مچ گیری از مدیران نیستیم زیرا مسئولان را سرمایه نظام می دانیم اما چون راهکارهای فعلی جوابگو نیست باید تغییر رویه دهیم و با روشهای دیگری مشکلات را کاهش دهیم.



این مسئول یادآورشد: دستگاه‌های اجرایی خرج می کنند و دیوان برای محاسبه سراغ مدیران می رود و اگر ایرادی دید با تشکیل پرونده آن را به دادسرا ارجاع می دهد تا تخلف در هیئت های مستشاری رسیدگی و حکم صادر شود که احکام نیز قابل تجدید نظر است.



وی افزود: به نظر ما این روند تاکنون نتوانسته موجب پاسداری از بیت المال شود و بیشترین آسیب را به مدیران زده و فایده ای هم برای بیت المال و مردم نداشته است لذا نیازمند اصلاح روشها هستیم.



رحیمی گفت: البته این که قوانین رعایت نشده دلیلی بر اختلاس نیست بلکه هزینه شدن در فصل‌های دیگری است که مدیران صدها دلیل برای آن دارند هر چند شاید با حسن نیت هم باشد تخلف محسوب می شود و از توبیخ، انفصال دائم و رد بیت المال مجازات دارد که معمولا بخش استرداد اموال صورت نمی‌گیرد زیرا هم مدیران کنار رفته و دیگر اختیار ندارند و هم گاهی اموالی برای جریمه وجود ندارد.



رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهارداشت: مدیران با این روش‌ها استرس دارند و همیشه نگران هستند تا به علت تخلف اینگونه مواخذه شوند و خروجی کار زیاد پسندیده نیست و باید تغییر یابد.



دیوان محاسبات آماده همکاری کامل با مدیران اجرایی است

وی بیان کرد: دیوان آمادگی کامل دارد ضمن همکاری کامل با دستگاههای اجرایی برای رفع ایرادات کنونی اقدام کند و با راهنمایی و مشاوره لازم از تخلف احتمالی پیشگیری کند.



رحیمی افزود: امکانات و شرایط حضور دیوان محاسبات در قبل از خرج کردن اعتبارات و بودجه‌ها و حین آن ناکارآمد است و اجازه دخالت در امور دستگاه‌های اجرایی را نداریم و معمولا پس از خرج کردن وارد کار می شویم اما تنها با همکاری و تعامل دستگاه‌های می‌توانیم از وقوع تخلف جلوگیری کنیم که در این زمینه آماده همکاری کامل با استانداری ها و ادارات هستیم.



آموزش مدیران و کنترل داخلی جدی گرفته شود

وی یادآورشد: در آسیب شناسی مسائل مشخص شده که بیشتر مدیران به دلیل عدم آشنایی با مسائل مالی در این زمینه دچار مشکل می شوند لذا آموزش تخصصی در حوزه بودجه بسیار ضروری و مهم است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهارداشت: پیشگیری فقط با سخنرانی محقق نمی شود بلکه سیستم های کنترل داخلی بسیار مهم است تا از تخلف پیشگیری شود لذا بزودی با همکاری وزارتخانه ها نسبت به استقرار سیستم کنترلی در ادارات و راه اندازی سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات برای حذف روش های سنتی و کاغذی اقدام خواهیم کرد.



وی افزود: شفافیت مالی و تشخیص بموقع تخلف و اشتباه بهترین راهکار ممانعت از تخلف است و ما با هدف نظارت و دقت بیشتر در کارها و نه مچ گیری در کنار مسئولان دستگاههای اجرایی خواهیم بود تا کمک کنیم از بیت المال صیانت شود و کارها با روال بهتری به اجرا درآید.



رحیمی تصریح کرد: قوانین پیچیده ای داریم که باید اصلاح شوند و حذف برخی قوانین و بندها الزامی است تا بتوانیم چالش های موجود را کم کنیم لذا از مسئولان اجرایی انتظار داریم دیوان محاسبات را مشاوری امین برای خود بدانند و برای پیشبرد بهتر امور از این ظرفیت بخوبی استفاده کند.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات سعید میربهاء فرماندار سابق، سید علی موسوی به عنوان فرماندار جدید شهرستان قزوین معرفی شد.