شبکه رابطین بیمارستانی در همدان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیرانی صبح پنجشنبه در اولین جلسه توجیهی رابطین بیمارستانی همدان در دفتر اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان اظهار داشت: هدف از تشکیل شبکه رابطین بیمارستانی، تسهیل و تسریع در اجرای سیاستهای نظام سلامت به منظور ارتقاء کیفی خدمات درمانی و بهداشتی به بیماران و خانواده های آنان در استان است.

وی افزود: با راه اندازی این شبکه، رابطین بیمارستانی ارتباط بین سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه سلامت و دوایر دولتی متولی در این امر را هموار می کنند و سطح تعامل و همکاری را افزایش می دهند.

شیرانی با اشاره به اینکه با اجرای نظام سلامت از اردیبهشت امسال، میزان نارضایتی مردم بسیار کاهش یافته، بیان داشت: در راه اندازی شبکه رابطین بیمارستانی، بیمارستانهای اکباتان، آتیه، بهشتی، بعثت، فاطمیه و فرشچیان همدان مشارکت دارند.

وی ایجاد هماهنگی بین متولیان امر سلامت، تقویت واحد های مددکاری، افزایش تعامل با سمنهای بهداشت و سلامت، کاهش آلام و مشکلات بیماران، هدایت و راهنمایی نظامند بیماران به مراکز درمانی و تحقق کامل نظام جامع سلامت در استان را از مهمترین برنامه ها و اهداف این شبکه عنوان کرد.

کارشناس ارشد اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان نیز در سخنانی، با استقبال از طرح راه اندازی شبکه رابطین بیمارستانی در همدان گفت: با اجرایی شدن نظام سلامت در کشور به عنوان یکی از اولویتهای دولت امید و تدبیر، انتظار می رود طرح مذکور بدون کاستی و با کمترین هزینه زمانی تحقق پیدا کند.

سعید کتابی ادامه داد: بند 6 از طرح جامع نظام سلامت که مربوط به 18 نوع بیماری خاص است به دلیل عدم تامین مالی و اعتباری آن هنوز اجرایی نشده اما تا کنون با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات بیماران به خصوص مشکلات مالی آنان برطرف شده است.

کتابی راه اندازی شبکه رابطین بیمارستانی در همدان را حرکتی نو و اثربخش دانست و خواستار برگزار نشستی با مدیران عامل سازمانهای مردم نهاد حوزه بهداشت و سلامت استان و همچنین راه اندازی شورای مددکاری تحت نظر این حوزه شد.

کارشناس ارشد اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان در پایان ابراز امیدواری کرد در صورت موفقیت این طرح، شبکه شهرستانی رابطین بیمارستانی از مرکز استان به سایر شهرستانها تسری یابد.