به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در پیامی درگذشت مرحوم آیتالله محمدی گیلانی را تسلیت گفت.
متن پیام بهشرح زیر است:
انّا للّه و انّا الیه راجعون
ضایعه درگذشت و فقدان عالم مجاهد و بزرگوار آیتالله محمدی گیلانی که عمر بابرکت خود را در راه نشر معارف اهلبیت (علیهم السلام) و ارزشهای انقلاب اسلامی گذراند به سلسله جلیله روحانیت، حوزههای علمیه و مقام معظم رهبری تسلیت عرض میکنم.
این عالم اندیشمند علاوه بر توفیقات برجسته علمی در حوزه علمیه از نخستین علمای همراه با نهضت امام خمینی(ره) بود و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با پذیرش مسئولیتهای مختلف در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی دریغ نداشت و با کارنامه پرافتخار خدمات مخلصانه و متعهدانه برگ دیگری از افتخارات حوزههای علمیه و روحانیت به شجره طیبه انقلاب اسلامی را از خود به یادگار گذاشت.
در جوار مضجع منور و مطهر حضرت علیبن موسی الرضا (علیه آلاف التحیة والثناء) علو درجات برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.
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