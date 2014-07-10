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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

استاندار خراسان رضوی:

آیت‌الله گیلانی از نخستین علمای همراه با نهضت امام خمینی(ره) بود

آیت‌الله گیلانی از نخستین علمای همراه با نهضت امام خمینی(ره) بود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: آیت‌الله گیلانی از نخستین علمای همراه با نهضت امام خمینی(ره) بود و بعد از پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی با پذیرش مسئولیت‌های مختلف از خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی دریغ نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در پیامی درگذشت مرحوم آیت‌الله محمدی گیلانی را تسلیت گفت.

متن پیام به‌شرح زیر است:

انّا للّه و انّا الیه راجعون

ضایعه درگذشت و فقدان عالم مجاهد و بزرگوار آیت‌الله محمدی گیلانی که عمر بابرکت خود را در راه نشر معارف اهل‌بیت (علیهم السلام) و ارزش‌های انقلاب اسلامی گذراند به سلسله جلیله روحانیت، حوزه‌های علمیه و مقام معظم رهبری تسلیت عرض می‌کنم.

این عالم اندیشمند علاوه بر توفیقات برجسته علمی در حوزه علمیه از نخستین علمای همراه با نهضت امام خمینی(ره) بود و بعد از پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی با پذیرش مسئولیت‌های مختلف در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی دریغ نداشت و با کارنامه پرافتخار خدمات مخلصانه و متعهدانه برگ دیگری از افتخارات حوزه‌های علمیه و روحانیت به شجره طیبه انقلاب اسلامی را از خود به یادگار گذاشت.

در جوار مضجع منور و مطهر حضرت علی‌بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیة والثناء) علو درجات برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.

کد مطلب 2328949

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