نتایج بازبینی آثار جشنواره ضامن آهو هفته آینده هفته آینده اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی ظهر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران در تشریح روند بازبینی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ضامن اهو تصریح کرد: هنرمندانی که آثار آنان در این مرحله پذیرفته شده است می توانند براساس قراردادی که با دبیرخانه جشنواره منعقد می کنند و برنامه زمان بندی شده، از 11مرداد ماه سال جاري نمایش های خود را برای عموم اجرا کنند.

وی يادآور شد: با عنايت پروردگار و توجهات ثامن الحجج(ع)، فراخوان جشنواره در بهمن ماه سال92 از طريق سايت هاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان، شمس توس و ايران تئاتر منتشر و از طريق ارسال پيامك به روساي انجمن هاي هنر نمايش سراسر كشور و هنرمندان شركت كننده در دوره هاي قبل، با كمترين هزينه اطلاع رساني انجام شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه در مرحله اول پس از اعلام فراخوان 60 طرح از طریق سایت جشنواره دریافت شد، خاطرنشان ساخت: در مرحله دوم از بین طرح های دریافتی 34 طرح، مرتبط با موضوع جشنواره شناخته شد و طی اطلاع رسانی به متقاضیان، آخرین مهلت دریافت فیلم آثار پذیرفته شده تا پایان خرداد اعلام شد.

حجت الاسلام مرشدي اظهار کرد: در این فرصت 20 هنرمند و متقاضی حضور در جشنواره ضامن آهو، فیلم نمایش خود را به دبیرخانه ارسال کردند.

به گفته وي آثار دریافت شده از استانهای اصفهان، تهران، خوزستان، مازندران، خراسان رضوی، همدان، هرمزگان و یزد هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: با توجه به استقبال هنرمندان و مخاطبان از جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو، امسال شیوه برگزاری جشنواره تغییراتي کرده که مهمترین آن اجرای عمومی نمایش های برگزیده در استان هرمزگان به پاس علاقمندی مردم به فرهنگ رضوی است.