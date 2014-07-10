به گزارش خبرنگار مهر، ورامین یکی از شهرهای تاریخی و کم نظیر استان تهران و حتی کشور محسوب می‌شود که برخی آثار تاریخی و دیدنی آن چشم هر بیننده ای را به خود خیره می‌کند.

بر اساس نظر کارشناسان و اساتید تاریخ، ورامین از شهرهای با سابقه تاریخی ایران محسوب می‌شود به طوری که زمانی که تهران یک قصبه کوچک بود، ورامین به عنوان یک شهر بزرگ مرکز داد و ستد مطرح بوده است، به همین خاطر شهرستان ورامین بیش از 250 اثر تاریخی و گردشگری را در خود جای داده که حدود 80 اثر به ثبت ملی رسیده و این آثار، دارای جاذبه‌های خاصی برای گردشگران است.

در کتب تاریخی نام قدیمی ورامین، "وارنا" ذکر شده و در این شهر آثار گردشگری بسیار متنوع یافت و علاوه بر آثار تاریخی جذاب، مکانهای زیارتی زیادی را نیز در خود جای داده و در آن می تواند نظاره گر تاریخ و تمدن بود.

مسجد صاحب الزمان(عج) کم نظیر ترین شاهکار هنر اسلامی ایران

اما شاید یکی از کم نظیرترین و بی بدیل ترین شاهکارهای هنر اسلامی ایران در عصر حاضر را باید در مسجد صاحب الزمان(عج) جستجو کرد که دستان هنرمند و توانای ایرانی آثار خارق العاده ای را خلق کرده است.

اکنون مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین که در مرکز این شهر و در خیابان قدیمی مسجد جامع قرار گرفته، مورد توجه گردشگران و هنرمندان اقصی نقاط کشور است به طوری که برخی هنرمندان برای الگوبرداری و اطلاع از آخرین شیوه های استفاده از هنر اسلامی در مساجد به ورامین آمده و از این مسجد دیدن می کنند و امروز آثار هنرمندان ایران تصاویر این مسجد را به خوبی بازگو کرده است.

در واقع هنرمندان ورامینی توانسته‌اند تا از هنر اسلامی و خطوط نستعلیق و ثلث، اثری را خلق کنند که امروزه مورد اقتباس برخی از مساجد و آثار تاریخی قرار گرفته است که این مسأله می تواند مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین در سال 1332 هجری شمسی تاسیس و ساختمان اولیه مسجد در مساحت حدود 120 متر مربع زیربنا با حیاط جنوبی و شبستان شمالی بنا شد و از آن زمان تاکنون این مسجد همواره محور اتفاقات مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ورامین و حتی کشور بوده است.

مسجد صاحب الزمان(عج) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان مرکز اصلی مبارزه با رژیم شاهنشاهی شناخته می‌شد و مرحوم حجت الاسلام واعظی، قرنی و آیت الله محمودی به عنوان امامان جماعت این مسجد نقش مهمی در مبارزه با شاه ایفا کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین در برهه های مختلف به کانون دفاع از ارزشهای اسلامی بدل شد به طوری که بسیاری از اعزام های جوانان و رزمندگان ورامینی به جبهه از این مسجد صورت می گرفت.

اکنون نیز مصلی صاحب الزمان(عج) محور بسیاری از راهپیمایی ها و تجمعات سیاسی منطقه محسوب می شود به طوری که راهپیمایی یوم الله 15 خرداد، 22 بهمن، 13آبان و بسیاری وقایع دیگر از این پایگاه دینی آغاز می شود.

همچنین این مسجد در شش ماه از سال پذیرای نمازگزاران جمعه ورامینی است و نمازجمعه در این مکان مقدس برگزار می‌شود و به همین خاطر اهمیت این مکان دینی بیشا پیش برای مردم ورامین بارز و عیان گشته است.

این مسجد اکنون امکاناتی نظیر مجتمع علمی فرهنگی، کتابخانه، دارالقرآن، آشپزخانه، سالن ختم و جلسات و... را در خود جای داده و به یک مجموعه بی‌نظیر در جنوبشرق استان تهران بدل شده‌است.

در سال ۱۳۷۰ به دلیل کمبود فضای مسجد و کثرت نمازگزاران، منازل اطراف مسجد خریداری و به مسجد ملحق شد و عملیات ساختمانی بنای جدید در مساحت ۲۱۰۰ مترمربع با حیاط شمالی و شبستان جنوبی با کمکهای مردمی و دولتی شروع شد و اکنون مراحل پایانی خود را دنبال می‌کند.

مشارکت اساتید کشورهای عراق و ترکیه در خلق آثار اسلامی مسجد صاحب الزمان(عج)

در این راستا حجت الاسلام سید مهدی محمودی هنرمند ورامینی و عضو انجمن خوشنویسان کشور که آثار متعددی در زمینه خوشنویسی از خود به یادگار گذاشته است در کنار مرحوم حاج محمود امینی کار بازسازی مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین را آغاز کرد.

تقریبا تمامی خطوط نستعلیق و نسخ و برخی خطوط ثلث در این مجموعه از آثار حضرت حجه الاسلام سید مهدی محمودی است و در این بنا از آثار اساتید بزرگی همچون استاد موحد قمی از ایران و استاد حامد و عبدالغنی از عراق و استاد عزیز رفاعی و عزت از ترکیه استفاده شده و در مجموع از آثار خوشنویسی ۱۴ خوشنویس استفاده شده است.

وی اعلام کرد: در سال 1370 و با کمک مردم ورامین کار بازسازی مسجد صاحب الزمان(عج) آغاز شد و از آن زمان تاکنون روند توسعه و بازسازی این مکان مقدس ادامه داشته است.

این هنرمند افزود: هنر اسلامی با پیوند میان مبانی دینی و هنری توانسته جایگاه ویژه ای بین سایر هنرها کسب کند و از همین روست که هنرمندان این عرصه نیز نزد افراد جامعه از احترام بالایی برخوردارند.

عضو انجمن خوشنویسان کشور ادامه داد: خوشنویسی از جمله هنرهایی است که همواره در روایات اسلامی بر آن تأکید شده و از جمله هنرهای سالم جامعه امروزی است و مشاهده می کنیم که هنر خوشنویسی با حوزه و روحانیت عجین شده و بسیاری از بزرگان دینی و روحانیون آثار ارزشمندی در این عرصه دارند و هنر خوشنویسی از سال ها پیش در کشور وجود داشته و در واقع این هنر اصیل و نجیب همیشه در خدمت اسلام و قرآن بوده است و همیشه نگهبان و پاسدار فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی است.