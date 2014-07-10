امریکا می خواهد مانع تثبیت قدرت ایران در منطقه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی صبح امروز در گردهمایی سیاسی پایوران سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان در نمازخانه ستاد فرماندهی این سپاه با اشاره به تحولات عراق و چگونگی ورود داعش به این کشور، اظهار کرد: گروه داعش پس از ورود به استان نینوا تهدید کرده بود که پس از تصرف سامرا نوبت به بغداد، کربلا و نجف خواهد رسید.

وی افزود: اگر گروه های مقاومت در سامرا نبودند، ممکن بود بغداد نیز سقوط کند.

مشاور نمایندگی ولی فقیه در سپاه با اشاره به ویژگی های خاص منطقه خاورمیانه، تصریح کرد: تحلیل حوادث عراق بدون در نظر گرفتن مسائل منطقه ای، یک تحلیل غلط است.

وی به پیوستگی بحران ها در کشورهای افغانستان، سوریه، لبنان و عراق اشاره کرد و افزود: در پشت صحنه این بحران ها اتاق های فکر وجود دارد که گروه های شرکت کننده در این بحران ها را هدایت و هماهنگ می کند.

جوانی ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون حوادث عراق، گفت: نقش امریکا در حمایت و طراحی این بحران ها قابل تأمل است.

وی با بیان اینکه امریکا برای دست یابی به رهبری جهانی، باید بر منطقه خاورمیانه تسلط داشته باشد، خاطر نشان کرد: امروز انقلاب اسلامی پس از گذشت 35 سال به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده است و مانع از تسلط امریکا بر منطقه خاورمیانه است.

مشاور نمایندگی ولی فقیه در سپاه ادامه داد: تثبیت قدرت ایران در منطقه عامل نگرانی امریکایی هاست.

وی در ادامه به نگرانی امریکا از صدور پیام انقلاب به سایر کشورها و بیداری اسلامی اشاره کرد و افزود: ثبیت قدرت ایران در منطقه، ما را تبدیل به یک قدرت بین المللی خواهد کرد و این مسئله کاملاً به ضرر ایالات متحده است.

سردار جوانی یادآور شد: سیر نهادینه شدن قدرت منطقه ای ایران و بیداری اسلامی اکنون پس از گذشت 500 سال در حال شکل گیری است.

وی تأکید کرد: امریکا به هر دری می زند تا مانع از سقوط حکومت های فاسد و وابسته ای همچون عربستان، قطر، اردن و کویت شود چراکه با سقوط این کشورها پایگاه های نظامی خود در منطقه را از دست خواهد داد.

جوانی عنوان کرد: امریکا برای حفظ حضور خود و تسلط در منطقه خاورمیانه، به دنبال ایجاد فشار بر محور مقاومت در منطقه است.

وی گفت: امروز ایران به برکت انقلاب اسلامی دارای دو حوزه نفوذ راهبردی و استراتژیک در منطقه، یکی حوزه نفوذ راهبردی در بحث بیداری اسلامی و دیگری حوزه نفوذ استراتژیک در بحث مقاومت در منطقه و بازشدن ژئوپلوتیک ایران است.

سردار جوانی تأکید کرد: هدف راهبردی امریکا این است که قدرت ایران تثبیت نشود.

وی با اشاره به حمایت و هدایت امریکایی ها از گروه های تکفیری و بعثی در عراق، عنوان کرد: امریکایی ها با استفاده از نارضایتی اهل تسنن عراق و با پیوند تکفیری ها و بعثی ها به دنبال ایجاد بحران در عراق و روند سیاسی این کشور هستند.

مشاور نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه دولت کنونی عراق از عوامل تثبت کننده قدرت ایران در منطقه است، تصریح کرد: امریکا با وجود تفاوت ماهیتی دو گروه تکفیری و بعثی، آنها را به هم پیوند داد تا با کنار زدن دولت نور المالکی و همسو نکردن عراق با ایران، مانع از هم افزایی و تثبیت قدرت ایران در منطقه شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: عده ای در کشور با ارائه تحلیل های نادرست از تحولات عراق، به دنبال ایجاد اخلال در نظام محاسباتی در کشور هستند.

