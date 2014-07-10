کاهش 12 درصدی تصادفات فوتی در هرمزگان/بیشترین تصادفات در جاده های شرق استان بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مجید زاده ظهر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران در تشریح این خبر آمار حوادث طی سال جاری بیان داشت: در تصادفات جرحی طی این مدت افزایش 17 درصدی را شاهد بوده ایم همچنین تعداد مجروحین نیز از 699 نفر مدت مشابه سال گذشته با 10 درصد افزایش به 767 نفر رسیده است.

وی میزان تصادفات خسارتی را در این مدت 279 فقره اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با اختلاف 57 فقره 17 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه هرمزگان مجموع حوادث جاده ای استان را در سه ماهه اول ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را مساوی اعلام کرد و گفت: بیشترین تصادفات در حوزه شرق استان با 40 درصد، بعد از آن محور شمالی استان با 37 درصد و محورهای غربی با 23 درصدرخ داده است.

مجید زاده بیشترین علت تصادفات را عدم رعایت سرعت مطمئنه، عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به جلو اعلام کرد و افزود: بیشترین حوادث با 26 درصد میزان وقوع از ساعت 8 شب تا 12 شب در محورهای استان رخ داده است که 63 درصد در محورهای اصلی و 37 درصد در محورهای فرعی بوده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در مدت 9 ماهه بیش از 200 هزار برگ جریمه برای بیش از 250 هزار متخلف به ارزش ریالی از 80 میلیارد ریال صادر شده است. همچنین در این مدت 4 هزار و 316 دستگاه موتورسیکلت نیز به علت نداشتن کلاه ایمنی، پلاک و مدارک و تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف شدند.

وی همچنین از نصب 8 دوربین ثابت سرعت سنج در محورهای بندرعباس به میناب و بندرعباس به حاجی آباد خبر داد و گفت: این دوربین ها با دو عملکرد ثبت سرعت لحظه ای خودرو و همچنین ثبت سرعت متوسط خودرو، اقدام به ثبت تخلفات می نمایند که در این زمینه در سه ماهه اول امسال 86 هزار و 151 تخلف توسط این دوربین ها ثبت شده است که از این میزان حدود 70 هزار و 499 مورد به دلیل سرعت غیرمجاز لحظه ای و 15 هزار و 652 مورد سرعت متوسط بوده است.

این مسئول انتظامی استان همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی پلیس راه استان گفت: 3775 جلسه در مدارس، مساجد و برای رانندگان باربری و مسافربری در راستای آموزش و ارتقاء فرهنگ رانندگی برگزار شده است.

وی همچنین از توقیف 358 خودرو که خلافی بیش از یک میلیون تومان داشته اند خبر داد و افزود: در این مدت 8 فقره گواهینامه رانندگان بالای 30 نمره منفی نیز أخذ شده است.

توقیف خودرو با 40 میلیون ریال خلافی در هرمزگان

رئیس پلیس راه استان هرمزگان از شناسایی و توقیف یک خودرو سواری با 40 میلیون ریال خلافی در یکی از محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

مجید زاده در این رابطه اظهار داشت: مأموران گشت پاسگاه پلیس راه بندر خمیر به لار حین گشت زنی در محور خمیر یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 را به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف کردند.

وی افزود: راننده خودرو که فاقد گواهینامه مجاز بوده، ضمن استعلام بعمل آمده مشخص گردید که خودرو دارای 40 میلیون ریال خلافی می باشد که در این رابطه خودرو جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال گردید.