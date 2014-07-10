5733 نفرچناراني در سامانه بيمه سلامت ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي جمالي فرد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدای طرح جمعیت فاقد پوشش بیمه درمانی در شهرستان حدود 10% کل جمعیت شهری شهرستان تخمین زده می شد که بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از سامانه ثبت نام سازمان بيمه سلامت ايران تعداد زيادي ثبت نام كرده اند.

وي افزود: با توجه به ارسال پيامك و تماس تلفني نمايند با ثبت نام كنندگان تا اين لحظه بيش از 75 درصد دفترچه هاي بيمه چاپ و به مردم شهرستان چناران تحويل شده است.

وي ادامه داد: نكته قابل توجه در اين طرح اين موضوع است كه ثبت نام كنندگان در سامانه مذكور در طول مدت ثبت نام تا دريافت دفترچه در صورت نياز به خدمات بستري در بيمارستان صرفا با دريافت پرينت ازفرم ثبت نام در سامانه و ارائه به بيمارستان خدمات بستري رابا تعرفه بيمه اي دريافت می نمایند.

جمالي فرد بيان داشت: دفاتر صادره تحت عنوان بيمه سلامت همگاني به لحاظ ارائه خدمات با ساير صندوقهاي بيمه سازمان بيمه سلامت كه شامل صندوقهاي كاركنان دولت؛ساير اقشار؛ ايرانيان وروستايي مي باشد هيچ تفاوتي نداشته و در شهرستان چناران سازمان بيمه سلامت تقریبا با تمام موسسات درماني خصوصي و دولتي جهت ارائه خدمات به بيمه شدگان محترم ،قرارداد منعقد نموده است.

رئيس اداره بيمه سلامت شهرستان چناران گفت : دولت در راستاي اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدالت در بين آحاد جامعه اقدام به پوشش بيمه درمان كليه هموطنان فاقد بيمه درماني تحت نام طرح بيمه سلامت همگاني نموده كه صد درصد هزينه حق بيمه در اين طرح را دولت متقبل شده و با عنايت به اطلاع رساني از طريق رسانه ملي كليه آحاد جامعه از طرح مذكور مطلع مي باشند.