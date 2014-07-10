تکیه بر مردم بهترین راه برای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد سیاست گذاری و برنامه‌ریزی روز جهانی قدس در استان اظهار داشت: روز جهانی قدس به عنوان یکی از یادگارهای امام راحل مطرح بوده و باید برای گرامیداشت این روز تمامی دستگاه ها با تمام قوا تلاش کنند.

وی ادامه داد: شرکت در راهپیمایی روز قدس با توجه به حوادث اخیر در غزه و دیگر کشورهای مسلمان امری واجب بوده و پاسخ قاطعی به اسرائیل خواهد بود.

شبستری خیابانی با اشاره به اینکه باید فعالیت های مردم محور را جزو اولویت های کاری خود قرار دهیم، گفت: در شرایط کنونی، این امر بهترین راهکار برای خارج شدن از مشکلات مختلف از جمله مشکلات سیاسی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: مردم ایران همواره نشان داده اند که حتی در سخت ترین شرایط نیز پشتیبان نظام بوده و با تلاش خود در پی حل برخی مشکلات به وجود آمده در کشور هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی افزود: در این میان آنچه مردم همواره به آن عمل کرده اند حفظ وحدت در میان خود بوده است که توقع می رود مسئولان نیز با یکدیگر وحدت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید فرموده رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند، گفت: تمامی مسئولان باید با حفظ وحدت و انسجام در پی عملی کردن سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری باشند.