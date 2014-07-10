محمدرضا مومنی مقدم ظهر پنج شنبه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم ملی نوجوانان کشور با پشت سر گذاشتن ششمین اردوی آمادگی و پس از چند روز استراحت بدون از دست دادن فرصت اردوی هفتم خودش را نیز آغاز خواهد کرد.

وی افزود: تیم ملی والیبال کشور در رده نوجوانان از انگیزه بسیار بالایی برای حضوری موفق در مسابقات آسیایی که شهریور ماه سال جاری در کره جنوبی برگزار خواهد برخوردار است.

مومنی مقدم با اشاره به برپایی اردوی تدارکاتی تیم ملی در ترکیه و صربستان بیان کرد:تیم ملی نوجوانان در ادامه راهش برای افزایش آمادگی علاوه بر دو کشور بیان شده به منظور برگزاری اردو و احتمالا بازی دوستانه راهی کشور تونس خواهد شد.

سرمربی تیم والیبال میزان خراسان همچنین به آغاز تمرینات تیم میزان از مرداد ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: تیم میزان با حضور اغلب بازیکنانش تمریناتش را در مشهد آغاز خواهد کرد و بازیکنان ملی پوش نیز در ادامه راه به جمع دیگر بازیکنان تیم اضافه خواهند شد.