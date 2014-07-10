به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی، شهردار شهر محمدیه به همراه معاونین عمرانی و خدمات شهری ظهر پنجشنبه از پروژه‌های عمرانی در دست اقدام شهرداری در ناحیه شهری مهرگان بازدید کردند.

علیار حسنی نائب رئیس شورای شهر محمدیه در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری نسبت به دیگر دستگاههای خدمات رسان در شهرک مهرگان به تمامی تعهدات خود عمل کرده است اظهارداشت: خوشبختانه پروژه‌های که مورد بازدید قرارگرفت ازروند پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار هستند که با این روند امید می‌رود این پروژها ظرف چند ماه آینده به بهره برداری برسند.

نماینده شورای اسلامی شهر محمدیه در ناحیه شهری مهرگان در خصوص طرح آماده‌سازی زون توضیح داد: در حال حاضرعملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، پیاده روسازی، جدول گذاری، آسفالت و فضای سبز آن به اتمام رسیده وبه زودی طی مراسمی افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

حسنی، همچنین در خصوص پروژه احداث سالن چند منظوره مدیریت بحران گفت: این پروژه یکی از پروژهای مهم شهرداری محسوب می شود که در زمینی به مساحت یک هزارو 350مترمربع شامل یک سالن به مساحت یک هزارو 8 مترمربع و همچنین داری اطاق‌های اداری در دو طبقه هرطبقه 120مترمربع و یک اطاق بام به متراژ12متر و یک موتورخانه در حال احداث است که خوشبختانه کار ابنیه آن به اتمام رسیده و در مرحله نصب تاسیسات و تجهیز آن هستیم که امید می رود این پروژه هم برای هفته دولت آماده بهره برداری شود.

نایب رئیس شورای شهر محمدیه، از تکمیل یک باب مسجد در ناحیه شهری مهرگان خبر داد و افزود: این مسجد بنام امیرالمومنین(ع) واقع در زون Ac4 تکمیل شده تا ساکنین در شهرک مهرگان بتوانند در ماه رمضان به انجام فرایض دینی خود در این ماه پربرکت بپردازند.