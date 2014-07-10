آتش سوزی در بازار زرآباد با بیل مکانیکی خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذخیره غیر استاندار و دپوی غیر مجاز سوخت در یک فروشگاه مواد غذایی در شهر زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان موجب ایجاد حریق وسیع شد و بازار این شهرستان را طعمه حریق کرد.

این حادثه که مقارن ساعت 20 و 50 دقیقه شامگاه چهارشنبه به وقوع پیوست موجب شد تا به رغم حضور آتش نشان در کمترین زمان ممکن اما به دلیل حجم آتش و سوخت جاری شده در بازار آتش نشانان از اطفای حریق با آب ناتوان بمانند.

گفتنی است نبود امکانات برای مهار و اطفای سوخت مشتعل شده و همچنین نبود دستگاه کف ساز در حادثه شب گذشته موجب شد تا مسئولان برای مهار این آتش سوزی و جلوگیری از سرایت آتش به قسمت های دیگر بازار از بیل های مکانیکی به منظور ریختن خاک بر روی آتش استفاده کنند.

بخشدار زرآباد در این راستا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: شب گذشته یک مغازه تجاری به دلیل دپوی غیر استاندارد و بیش از 400 لیتر سوخت و سهل انگاری فرزند صاحب مغازه دچار آتش سوزی شد که تلاش تمامی نیروهای شهری و به ویژه نیروهای انتظامی منجر به اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به سایر نقاط بازار شد.

مجتبی شجاعی در گفتگو با مهر ابراز داشت: به دلیل اینکه شهرداری زراباد تنها دارای یک خودروی آتش نشانی است و از طرفی پاشش آب موجب وسعت بخشیدن به آتش می شد لذا با تلاش نیروهای مردمی و مدیریت شهری با بکار گیری لودر و ریختن خاک بر روی آتش این حادثه در نهایت پس از 45 دقیقه مهار شد.

وی افزود: برای مهار این حجم آتش بیش از 65 بیل خاک بر روی آتش ریخته شد و در این راستا تمامی پرسنل و نیروهای انتظامی شب گذشته برای مهار این آتش تلاش بی شائبه ای را مبذول داشتند که جای تقدیر دارد.

وی بیان داشت: به منظور پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی برق منطقه بازار در نخستین دقایق قطع شد و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کنارک نیز درخواست کمک شد.

وی گفت: با وجود اینکه شعله های این سهل انگاری ممکن بود تمامی بازار این شهر را طعمه خود کند این حادثه در مدت 45 دقیقه مهار و خوشبختانه هیچ آسیبی جانی در حادث نشد.