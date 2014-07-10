به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید حسن حیدری در بخش امام حسن(ع) از توابع شهرستان دیلم اظهار داشت: اگر امروز آرامشی در جمهوری اسلامی ایران حکم فرماست حاصل رشادت ها و فداکاری های شهدا، ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای همسایه ناآرامی‌هایی به چشم می‌خورد ولی در ایران به دلیل وحدت و همدلی که در تمامی قشرها، جوانان و مردم وجود دارد شهامت مبارزه با ایران را ندارند.

وی عنوان کرد: اکنون وظیفه ما مسئولان برای حفظ و پاسداری از ایثارگری‌ها و رشادت‌های شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس هشت بسیار سنگین است و امیدواریم با دعای خیر خانواده های شهدا در این راه گام برداریم.

سالاری خاطرنشان کرد: خانواده های شهدا برای دفاع از ایران اسلامی و ارزش‌های اسلام و انقلاب فرزندان دلیر و رشید خود را به مبارزه با دشمنان هدایت کردند و می توان از آنان را نماد ظلم ستیزی و آزادگی دانست.

مشکلات خلنواده شهدا در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی کنیم

امام جمعه دیلم در دیدار با خانواده شهید حسین حیدری اظهار داشت: ما هرچه داریم از برکت خون شهدا است و باید همیشه خانواده‌های شهدا را مورد تکریم قرار داده و به مشکلات آنان در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام حسینی بوشهری افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور دیدارهایی که با خانواده های شهید دارند سنت حسنه‌ای را در سطح کشور ترویج داده اند و امیدواریم خانواده های شهدا هم دعای خیرشان بدرق را از خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران دریغ نکنند.

شهید حسن حیدری در سال 1351 در بخش امام حسن(ع) از توابع شهرستان دیلم دیده به جهان گشود و در دی ماه 1364 در منطقه عملیاتی مارد به درجه رفیع شهادت رسید و از جمله شهدای خردسال استان بوشهر است.