100 میلیارد تومان تعهدات بلندمدت بیمه شدگان تامین اجتماعی خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی صبح پنج شنبه در نشت خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیمه به معنی ضمانت در برابر خطراتی است که بیم وجود آن درجامعه وجود دارد.

وی افزود: تاکید اسلام به عنوان منادی عدالت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فقر به منظور رفاه اجتماعی شهروندان است.

درویشی ادامه داد: تامین اجتماعی با سابقه یک قرن در جهان از منظر اقتصادی و اجتماعی از اهمیت روزافزونی برخودار است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی با قدمت 60 ساله خود از جمله نهادهای مردمی در ایران است، بیان کرد: این نهاد مسئولیت پوشش بیمه ای میلیون ها نفر را برعهده دارد و بی شک اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای جلب اعتماد ذینفعان و خدمت رسانی درزمینه اجتماعی جلوه زیبایی از خدمت رسانی است.

درویشی با اشاره به نامگذاری سال به عنوان سال"اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"، اظهار کرد: درسال جاری سازمان تامین اجتماعی نیز در این راستا حرکت خود را آغاز کرده و ماهیت برنامه‌های این سازمان با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی باعث امنیت، ثبات اقتصادی و عدم تزلزل در مقابل شبهه‌های داخلی و خارجی است.

درویشی به برنامه های سال جاری سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی اشاره و بیان کرد: دریافت لیست کارگران و حق بیمه مشاغل در کارگاه‌ها به صورت اینترنتی دراستان از ابتدای سال جاری راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی صدور کارت هوشمند به جای دفترچه در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی در حال مطالبات است.

11 هزار مستمری بگیر زیر پوشش تامین اجتماعی هستند

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با هشت شعبه اصلی و 10 شعبه اقماری دائم و غیردائم در استان فعالیت دارد، گفت: درحال حاضراین اداره کل به 107 هزارو503 بیمه شده اصلی در استان خدمات ارائه می دهد.

درویشی تعداد مستمری بگیران زیرپوشش تامین اجتماعی استان را 11 هزارو 324 نفر دانست و افزود: در مجموع این سازمان به 327 هزارو 514 نفر خدمات بیمه ای ارائه می دهد.

وی اظهارکرد: درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی استان به 40 درصد جمعیت استان خدمات ارائه می‌دهد.

درویشی با اشاره به اینکه درسال گذشته چهار میلیارد و 418 میلیون تومان بابت بیمه بیکاری دراستان پرداخت شده است، گفت: همچنین دراین مدت چهار میلیارد و 326 میلیون تومان به تعهدات کوتاه مدت این سازمان پرداخت شده است.

سال گذشته بیش از 3 هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه هزینه های بلندمدت این سازمان در خصوص پرداخت مستمری بگیری و ازکارافتادگی و... است، بیان کرد: درسال گذشته در این رابطه 100 میلیارد تومان پرداخت شده است.

درویشی دیدار با نمایندگان مجلس، ائمه جمعه استان، دیداربا خانواده ایثارگران و بازدید از کارخانه صنعتی استان و بررسی مشکلات این افراد را از جمله برنامه های اجرایی به مناسبت هفته تامین اجتماعی برشمرد.

وی افزود: در سال گذشته سه هزار و 130 نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند واین سازمان در این مدت کسب رتبه برتر را در زمینه اقامه نماز کسب کرده است.

درویشی با بیان اینکه درسال جاری 74 میلیون ریال برای سفرهای زیارتی و سیاحتی مستمری بگیران اختصاص یافته است، اظهار کرد: در هفته تامین اجتماعی از سایت اداره کل تامین اجتماعی نیز رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی و غیردولتی است، افزود: در حال حاضر یک هزار و 834 بازنشته مشاغل سخت و زیان آور زیر پوشش بیمه‌ای این سازمان هستند.