داریوش سلطانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: علی مظاهری و فروتن گل‌آرا دو بوکسور کرمانشاهی هستند که به‌عنوان نمایندگان کشورمان عازم مسابقات چین خواهند شد.

وی افزود: گل آرا در وزن 60 و مظاهری نیز در وزن 91 کیلوگرم حضور دارند و نمایندگان کشورمان در این اوزان خواهند بود.

سلطانی خاطرنشان کرد: تیم ملی بوکس ایران با 9 ورزشکار در این مسابقات حضور می یابد و روز 22 تیرماه نیز کشورمان را به مقصد چین ترک می کند.

رئیس هیات بوکس کرمانشاه اظهار داشت: مسابقات بین المللی چین قرار است از 25 تا 30 تیر برگزار شود.

وی در پایان گفت: مظاهری و گل آرا به واسطه توانمندی هایی که دارند می توانند در این مسابقات خوش درخشیده و با مدال به کشور بازگردند.