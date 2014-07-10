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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

سلطانی خبر داد:

دو بوکسور کرمانشاهی به مسابقات چین اعزام می‌شوند

دو بوکسور کرمانشاهی به مسابقات چین اعزام می‌شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیات بوکس استان کرمانشاه از اعزام دو بوکسور کرمانشاهی به مسابقات بین‌المللی چین خبر داد.

داریوش سلطانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: علی مظاهری و فروتن گل‌آرا دو بوکسور کرمانشاهی هستند که به‌عنوان نمایندگان کشورمان عازم مسابقات چین خواهند شد.

وی افزود: گل آرا در وزن 60 و مظاهری نیز در وزن 91 کیلوگرم حضور دارند و نمایندگان کشورمان در این اوزان خواهند بود.

سلطانی خاطرنشان کرد: تیم ملی بوکس ایران با 9 ورزشکار در این مسابقات حضور می یابد و روز 22 تیرماه نیز کشورمان را به مقصد چین ترک می کند.

رئیس هیات بوکس کرمانشاه اظهار داشت: مسابقات بین المللی چین قرار است از 25 تا 30 تیر برگزار شود.

وی در پایان گفت: مظاهری و گل آرا به واسطه توانمندی هایی که دارند می توانند در این مسابقات خوش درخشیده و با مدال به کشور بازگردند.

کد مطلب 2328986

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