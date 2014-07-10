به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت افطاری اداره کل تبلیغات اسلامی البرز شب گذشته در اردوگاه شهید حقانی واقع در کمالشهر کرج با حضور خانواده بزرگ سازمان تبلیغات اسلامی در این استان برگزار شد.

در این ضیافت که همراه با برگزاری نماز جماعت بود، حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز با بیان این مطلب اظهار داشت: سازمان تبلیغات 2 روش را برای تبلیغ در نظر گرفته است یکی تبلیغات در ایام‌های مناسبتی سال است مانند ماه مبارک رمضان، ایام فاطمیه و... و دیگر روش تبلیغ اعزام روحانیان به مناطق مختلف است.

در محل استقرار مبلغین روحلانی کتابخانه کوچکی جانمایی می‌شود

مسعودی در جمع خانواده سازمان تبلیغات اسلامی البرز تاکید کرد: در ماه مبارک رمضان در البرز 150 نفر مبلغ از قم و 50 طلبه به عنوان روحانیان مستقر به مناطق مختلف استان البرز اعزام شدند.



وی با اشاره به تکلیفی که در اساسنامه سازمان وجود دارد، گفت: با توجه به این تکلیفی که در بند 14 اساسنامه سازمان قرار دارد باید با بررسی ادیان مختلف خصوصا مکاتب و مذاهب جعلی به مبازه ریشه ای با آنها پرداخت برای تحقق این هدف مهم سازمان به تربیت 40 استاد مجرب در جهت روشن کردن افکار عمومی به ویژه جوانان پرداخته است.



مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز با اشاره به استقرار روحانیون در مناطق مختلف گفت: کتابخانه‌های کوچکی در محل استقرار روحانیون جانمایی شده است ولی کمبود اعتبارات دولتی میزان آنها کم است ولی امیدواریم در آینده نزدیک با تدابیر عالمانه و لازم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کنند.

2 هزار 700 هئیت مذهبی در البرز وجود دارد

مسعودی یادآور شد: تشکیل 29 کرسی تلاوت، برگزاری طرح 1448 که طرح حفظ جزء 28 قرآن کریم است و پرورش متعلمین در زمینه روخوانی و روانخوانی از جمله اقدامات اداره تبلیغات استان در ماه رمضان است.



این مسئول با اشاره به چشم انداز 5 ساله سازمان تبلیغات اسلامی، تاکید کرد: تعداد هیئات مذهبی مستقر در البرز بالغ بر 2 هزار و 700 مورد است به همین منظور مسئولان هئیات مذهبی که تجربه کار تبلیغی دارند به عنوان رابطین فرهنگی در نظر گرفته می شوند.

مسعودی در پایان سخنان خود، گفت: از سوی سازمان برای مسئولان هیئات مذهبی در سال جاری کلاس‌های آموزشی برگزار می شود تا فعالیت هیئات مذهبی بر اساس روند توسعه ای و پیشرفت ارزش های دینی برنامه ریزی شود و بتوان از این پتانسیل عظیم تشکل های دینی در استان استفاده کرد.