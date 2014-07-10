امسال 50 طرح کمیته امداد در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رمضانی ظهر پنجشنبه در نشست مشارکت های مردمی کمیته امداد استان افزود: در ماه مبارک رمضان 550 هزار نفر از مردم استان اطعام می ‌شوند.

وی همچنین با بیان اینکه پنج شهرستان رشت، رودسر، لاهیجان، آستارا و تالش امسال میزبان جشن رمضان هستند، اظهارداشت: طرح کلید بهشت در ماه مبارک رمضان جاری اجرا می شود که در راستای آن مسئولان در تمام شهرستان‌ ها به مددجویان سرکشی می‌ کنند.

معاون توسعه مشارکت‌ های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه به هزار و 201 مددجو در ماه مبارک رمضان سال گذشته سرکشی شد، اظهار داشت: امسال به دو هزار خانه مددجویان زیر پوشش کمیته امداد گیلان سرکشی خواهد شد.

وی با بیان اینکه 50 هزار کیسه شامل برنج، روغن، حبوبات، خرما و غیره به صورت سبد کالا در رمضان امسال به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد گیلان اهدا می شود، ادامه داد: اجرای این طرح در سال گذشته 77 میلیون تومان هزینه دربر داشته و پیش بینی می شود امسال این رقم به 100 میلیون تومان افزایش یابد.

رمضانی از درآمد 52 میلیارد تومانی کمیته امداد در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته 486 هزار مددجو در هزار و 313 مسجد گیلان اطعام شدند که سه میلیارد و 145 میلیون تومان هزینه در بر داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه ماه رمضان امسال 550 هزار نفر با هزینه سه میلیارد و 840 میلیون تومانی در استان اطعام می ‌شوند، افزود: اطعام 100 هزار نفر در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع)، استقرار صندوق کمک به آزادی زندانیان و جمع‌ آوری کمک‌ های مردمی برای مردم مظلوم فلسطین از برنامه‌ های کمیته امداد استان در این ماه مبارک است.