به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهور عصر چهارشنبه در دیدار با جمعی از شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بدانید موفقیت‌های کشور و تأمین منافع ملی با حضور همه تأثیرگذاران عرصه‌های مختلف و مردم در صحنه محقق خواهد شد و دولت نیز تاکنون بر این مبنا وعده داده و حرکت کرده است.

رییس شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: رقابت اصلاح‌طلب و اصولگرا به عنوان دو جناح سیاسی کشور باید برای قدرت ملی مشارکت‌آفرین و نشاط آور باشد.

دکتر روحانی با بیان اینکه نباید قدرت ملی ما در عرصه رقابت‌های سیاسی تخریب شود، گفت: بدون تردید هیچ‌کس از این اتفاق استقبال نمی‌کند و این موضوع مورد نظر امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و ملت نبوده و نیست.

رییس جمهوری با بیان اینکه اگر رقابت سیاسی نباشد، نشاط سیاسی و مشارکت حضور فعال مردم از بین می‌رود و پیشرفتی حاصل نمی‌شود، گفت: دو جناح سیاسی کشور باید بتوانند در رقابتی سالم شور و نشاط سیاسی و امید به حل مشکلات را به جامعه عرضه کنند.

دکتر روحانی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه عده‌ای بدون رعایت ملاحظات شرعی و اخلاقی به تخریب چهره های خدوم انقلاب می پردازند، اظهار داشت: این چهره‌ها به هیچ یک از جناح‌های کشور تعلق ندارند، بلکه متعلق به کل انقلاب و نظام هستند و نباید به راحتی به سرمایه‌های بزرگ انقلاب تهمت زد.

رییس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه مدیریت و آشتی در کشور نیاز به صبر و تحمل دارد، گفت: باید همه ما آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببریم و بدانیم که مسایل کشور بدون اینکه آستانه تحمل‌مان بالا برود مرتفع نخواهد شد.

رییس جمهوری با اشاره به نص قرآن مجید در خصوص صبر و تحمل، گفت: ما باید در پاسخ به بدی‌ها از بهترین ابزارها استفاده کنیم و دست در دست یکدیگر به حول و قوه الهی بر مشکلات پیروز شویم.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: من از روز اول عهدی با خدا داشتم و آن اینکه در هیچ موضوعی بدون مشورت با صاحبنظران و گرفتن نظرات متخصصین تصمیم نگیرم و تا به امروز در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی هیچ تصمیمی را بدون مشورت اتخاذ نکرده ام.

رییس جمهوری افزود: در مواقعی نظری متفاوت با جمع داشتم اما وقتی دیدم اکثریت قاطع نظر دیگری داشتند، من نیز آن را پذیرفته و اعلام کرده‌‌ام و تا پایان دولت بر این عهد خود وفادار خواهم بود.

دکتر روحانی با بیان اینکه «با خداوند عهده بسته‌ام که بر خواست و مطالبه مردمی که در انتخابات شور و شوق آفریدند، پا فشاری کنم»، گفت: من بر خواست عمومی مردم مصر هستم و بر اعاده آن تا جایی که قدرت و توان دارم، ایستادگی خواهم کرد.

رییس جمهوری در عین حال گفت: از حق اقلیت دفاع خواهیم کرد، اما دولت باید بر مبنای نظر اکثریت مردم حرکت کند.

رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: عهد دیگر من با خدا این بود که در جهت خواست مردم و منافع کشور آبرویم را به صحنه بیاورم و حتی جانم را در طبق اخلاص بگذارم و از آن نیز برای تحقق آمال ملت دریغ نکنم که بر این اساس تا پایان دولت یازدهم عمل خواهم کرد.

رییس جمهوری همچنین در ابتدای سخنانش با اشاره به حوادث روزهای انقلاب در ماه مبارک رمضان و آغاز کار این دولت از ابتدای رمضان سال ۹۲ ، گفت: در انتخابات ۲۴ خرداد سال گذشته مردم به صحنه آمدند تا بگویند تغییر و تحول را می خواهند، مردم اعلام کردند که به نظام و صندوق نظام اعتماد دارند و این مهم در حالی رخ داد که مشکلاتی در سال‌های پیش از آن بوجود آمده بود و بلندگوهای تبلیغاتی علیه صندوق رأی فعالیت می‌کردند.

دکتر روحانی گفت: مردم پای صندوق آمدند یعنی اساس سرمایه اجتماعی با حضور مردم و در انتخابات احیاء شد، مردم اعلام کردند که زبان ما زبان صندوق رأی خواهد بود و این بسیار مهم بود.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه امام(ره) کار بسیار بزرگی کرد که رأی مردم را میزان دانست و اسلامیت و جمهوریت را در کنار هم قرار داد، گفت: رهبر معظم انقلاب در ۱۴ خرداد امسال تاکید کردند که جمهوریت چیزی نبود که ما بخواهیم از دیگران و از غرب اقتباس کنیم و یا امام(ره) به خاطر ملاحظه افکار عمومی جهان آن را بپذیرد. بلکه توجه به رأی عمومی در بطن دین و انقلاب قرار دارد.

دکتر روحانی ادامه داد: جمهوریت اساس و بنیان و پایه نظام ماست و امام بر آن اعتقاد داشت و رهبری نظام بارها به صراحت از آراء و نظر و رأی مردم دفاع کرده‌اند.

رییس جمهوری با تأکید بر اینکه انتخابات سال گذشته معنایش این بود که مردم به خودشان، کشور، مدیریت و آینده نظام امید دارند، گفت: اگر امید نبود، آنها پای صندوق رای نمی آمدند و اگر امید نبود حتی سخن نقادانه هم به میان نمی‌آمد.

دکتر روحانی ضمن تشریح دستاوردهای دولت در یازده ماه گذشته بویژه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی گفت: دولت به هر آنچه که برنامه و شعار داده دست یافته است، به طوری که ما موفق شدیم در عرصه اقتصادی نرخ تورم را با وجود رشد منفی اقتصاد کنترل کنیم و اکنون به رونق و شکستن رکود می‌اندیشیم.

رییس شورای عالی اقتصاد افزود: آنچه به مردم قول دادیم در سال ۹۲ محقق شد و برای سال ۹۳ برنامه داریم و می‌دانیم می‌خواهیم به کجا برسیم و بر این مبنا حرکت می کنیم تا معضل بیکاری را به زانو درآوریم بر این اساس امروز در دولت تصمیماتی اتخاذ شد که در صورت عملیاتی شدن می‌تواند ۱۹۰ هزار شغل ایجاد کند.

رییس جمهوری در خصوص گام‌های برداشته شده در عرصه سیاست خارجی گفت: اولین قدم ما این بود که جایگاه ایران را در نزد دولتمردان و افکار عمومی جهانیان تغییر دهیم تا جایگاه شایسته این ملت، انقلاب و نظام در ذهن آنها ترسیم شود که بحمدالله موفق بوده‌ایم.

دکتر روحانی از روابط خوب کشور با همسایگان سخن به میان آورد و با تحلیل شرایط پیچیده منطقه خواستار اتحاد و یکپارچگی همه جناح‌های سیاسی کشور شد.

پیش از سخنان رییس جمهوری حجت الاسلام والمسلمین موسوی لاری، دکتر جواد اطاعت، حسین مرعشی، دکتر هادی خانیکی و خانم توحیدلو دیدگاه های خود را در مورد مسایل گوناگون مطرح کردند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی لاری با اشاره به حضور معجزه‌آسای مردم در انتخابات در ۲۴ خرداد ۹۲ و خواست آنها بر تغییر شرایط از دولت یازدهم، گفت: جهت و هدف دولت در عرصه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگی و اجتماعی روشن است و رییس جمهور توانسته با اتکا به مشی اعتدال در زمینه خواست مردم و حفظ سرمایه‌های اجتماعی گام بردارد.

دکتر جواد اطاعت نیز با بیان دیدگاه‌های خود در حوزه سیاست خارجی، بر تعامل گسترده ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و تنظیم هوشمندانه روابط از جمله با عربستان سعودی برای تأمین امنیت منطقه تأکید کرد و گفت: دولت با توجه به حمایت های رهبر معظم انقلاب و بهره گیری از ظرفیت اجتماعی مردم، گام بسیار بزرگی در حوزه بین الملل و مواجهه با محاصره اقتصادی که قدرت‌های سلطه گر بر کشورمان تحمیل کرده اند، برداشته است و جمهوری اسلامی ایران را از خطری بزرگ نجات داده است.

حسین مرعشی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل تورم و لزوم حرکت در مسیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، اظهار داشت: اتخاذ سیستم انقباضی از سوی دولت و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را کند کرده و انتظار می‌رود با تدوین راهکارهای موثر در این زمینه که خواست مردم و شعار دولت تدبیر و امید است حرکت کند.

دکتر هادی خانیکی در این جلسه با بیان اینکه جریان اصلاح‌طلبان تلاش می کند به دولت در جهت تحقق شعارهایش کمک کند، به نقد فضای سیاسی و اجتماعی کشور در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: حرکت دولت برای رفع مخاطرات خارجی و ایجاد رونق اقتصادی قابل ستایش است، اما دولت باید گام‌های موثرتری در ترمیم آسیب‌های اجتماعی بردارد تا امید و اعتماد در جامعه دوباره نمایان شود و از سرمایه های انسانی کشور که نقش بارزی در تاریخ انقلاب اسلامی داشته‌اند، حفاظت شود.

همچنین خانم توحید لو با اشاره به ارتباط مستمر زنان و جوانان به سه نهاد دولت، خانواده و دانشگاه خواستار چرخش نخبگان و حضور موثر جوانان در اداره کشور شد و گفت: مردم از دولت اعتدال می‌خواهند تا در رفع بی‌عدالتی و تبعیض‌های مختلف در دولت، دانشگاه و خانواده برنامه‌ریزی کند.