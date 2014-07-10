حذف تخلف و اصلاح فرآیندها در دستگاههای اجرایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان قزوین روز پنجشنبه با حضور امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، حجت الاسلام حسینی، داود محمدی، روح الله عباسپور و رجب رحمانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار و معاونان استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

داود محمدی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن تشکر از استاندار قزوین در خصوص تسریع پروژه های عمرانی گفت: یکی از سیاسات هایی که در دیوان محاسبات می تواند نقش راهبردی داشته باشد اصلاح ساختار، سیستم ها و فرآیندهاست.



وی افزود: اگر لغزشگاههایی که موجب تخلف می شود را شناسایی و حذف کنیم می توان به کاهش تخلف و اشتباهات در دستگاههای اجرایی امیدوار بود لذا پیشگیری در کارها مهمتر و اصولی است.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معمولا سازو کار لازم را در قبل و حین کار را نداریم و شاهد وقوع تخلف و سپس برخورد هستیم که اصلاح این روند ضروری است.



محمدی یاداورشد: صیانت از بیت المال وظیفه همه مسئولان و نمایندگان است و مدیران از جمله سرمایه های ارزشمند بیت المال تلقی می شوند که نظام برای آنها هزینه های زیادی متقبل شده لذا نباید اجازه دهیم به دلیل ضعف قانون و یا بی اطلاعی از امور مالی آسیب ببینند.



وی افزود: از مبانی قانونی نباید تخطی کنیم و خط کشی ما برای ارزیابی فقط قانون است که در این راه آموزش و شفاف سازی بهترین راه پیشگیری از تخلف احتمالی در دستگاههای اجرایی است.



این مسئول گفت: بیشتر مدیران نظام افرادی پاک دست و متعهدند اما در امور مالی اطلاعات مناسب و کافی ندارند و با نگاه دلسوزی و یا خدمت گاهی هز ینه ها را در حوزه دیگری اعمال می کنند که مشکل ساز می شود لذا باید با آموزش این خلاء جبران شود.



محمدی خود کنترلی و نظارت درون سازمانی را در کاهش تخلفات موثر دانست و یادآورشد: اگر به هر روش ممکن ابتدا در داخل هر سازمان و اداره بتوانیم اشتباهات را شناسایی و کنترل کنیم بسیاری از امور اصلاح خواهد شد و کار به رسیدگی نخواهد کشید.



وی از خدمات صادقانه سعید میربها هم تشکر کرد و انتخاب موسوی به عنوان فرماندار جدید شهرستان قزوین را تبریک گفت.

بهترین نظارت در کارها ترس از خدا و پرهیزگاری است



در ادامه حجت الاسلام مرتضی حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان نیز گفت: در بسیاری از موارد حتی دستگاههای نظارتی نمی توانند تخلفی را در ادارات کشف کنند لذا بهترین عامل برای جلوگیری از تخلف تنها خداترسی و پرهیزگاری و ناظر دانستن خداوند بر کارهاست.



حسینی بیان کرد: دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی تلاش می کنند تا تخلفی صورت نگیرد و یا با آن برخورد شود اما باز هم شاهد مواردی هستیم که از چشم ناظران مخفی مانده لذا اگر خداترسی و تقوی را در وجود خود و مدیران نهادینه کنیم بسیاری از مشکلات رخ نخواهد داد و تخلف کاهش می یابد.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر در بانکها نظارت دیوان محاسبات جدی باشد بسیاری از تخلف و مشکلات رخ نمی دهد اما باید بپذیریم در کنار همه دستگاههای نظارتی و بازرسی، خدایی هم ناظر ماست که حساب خواهد کشید.



وی با تقدیر از خدمات فرماندار سابق اظهارداشت: آقای میربها از نیروهای سالم و انقلاب بودند و آقای موسوی هم مدیری با تجربه هستند که می توانند با تعامل سایر مدیران در توسعه شهرستان قزوین موثر باشند و مجمع نمایندگان استان هم از هیچ کمکی برای حمایت از مسئولان دریغ نمی کند و با هماهنگی در جلسات تلاش می کنیم برنامه های پیش بینی شده بخوبی پیش برود اما توصیه می کنیم به نام اعتدال انسانهای مومن و انقلابی کنار گذاشته نشوند.

در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات هشت ساله سعید میربهاء فرماندار سابق، سید علی موسوی به عنوان فرماندار جدید شهرستان قزوین منصوب شد وآغاز به کار کرد.



موسوی از مدیران با سابقه و مجرب استان قزوین است که مدت شش سال فرماندار شهرستان بوئین زهرا، دو سال فرماندار البرز، سه سال مشاور اجتماعی استاندار قزوین، سه سال دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان و دو سال بخشداری رودبار الموت در استان را در پرونده کاری خود دارد.



