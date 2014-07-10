به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا رحيمي ظهر پنج شنبه در مراسم بهره برداري از خانه سلامت ارم گفت: شهردار تبریز خوشبختانه دارای نگاهی باز به مساله سلامت شهروندان بوده و توجه ویژه ای به ساخت خانه های سلامت و همچنین آموزش مباحث سلامت شهروندی دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون خانه سلامت تبریز در منطقه‌ای از این شهر یجاد شده است که جزو کم‌برخوردارترین مناطق شهر محسوب می‌شود اما با توجه به ضرورت ایجاد عدالت در بین شهروندان مناطق مختلف تبریز این خانه سلامت افتتاح شد.

رحیمی با اعلام اينكه پيش از اين بحث سلامت شهري در شهرداري آنطور كه بايد، جدي گرفته نمي‌شد، گفت: بحث سلامت شهري يكي از موارد مهمي است كه پررنگ شدن آن در تبريز به حضور صادق نجفي در راس سكان هدايت شهرداري تبريز برمي گردد.

وی ادامه داد: شهر تبریز همچون سایر حوزه ها در حوزه بهداشت نیز پیشگام بوده و فعالیت‌های زیادی در جهت تامین سلامت شهروندان تبریزی صورت گرفته است، به خصوص اینکه این شهر دارای سابقه مناسبی در زمینه سلامت نیز بوده و اولین دانشگاه علوم پزشکی جهان اسلام با نام ربع رشیدی در این شهر احداث شده است.

رئيس مركز سلامت شهرداري تبريز با اشاره به حساسيت اعضاي شوراي شهر به مقوله سلامت شهروندان گفت: با حمایت‌های شورای شهر تبریز می توانیم شاهد پیشرفت های بالای شهرداری در زمینه آموزش بهداشت شهروندی باشیم.

اسماعيل چمني نیز در این مراسم گفت: به عنوان يك شهروند ساكن در منطقه ارم و نه به عنوان يك عضو شورا جا دارد از شهردار محترم كلانشهر تبريز و شهردار پرتوان منطقه 10 كه با تلاش شبانه روزي اين خانه سلامت را تقديم شهروندان کرده اند، تشكر كنم.

عضو شورای شهر تبریز با اعلام اينكه شهرداري منطقه 10تبريز در راستاي مصوبات شوراي شهر خانه سلامت زيبايي را در اين نقطه از شهر احداث كرده است، گفت: اين منطقه نقطه اي از شهر تبريز بود كه احداث خانه سلامت از ضروريات اين منطقه به حساب مي‌آمد.

وی افزود: اين انتخاب باعث ايجاد عشق و علاقه براي خدمت و رقابت براي خدمت در بين كاركنان و متخصصان شهرداري تبريز خواهد شد.