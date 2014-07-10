دستگیری از نیازمندان باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان بخش های حمایتی استان افزود: دولت نمی تواند به تنهایی وظیفه بزرگ تامین رفاه برای جامعه انسانی را به دوش بکشند در این زمینه کمک به محرومان یک وظیفه عمومی است.

وی اظهار داشت: ميل كمك به ايتام فقرا و نيازمندان از جلوه هاي زيباي ماه مبارك رمضان است كه اوج انجام اين سنت هاي حسنه را در جامعه آشكار مي سازد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از مشکلات جامعه از جمله فقر ریشه در فرهنگ دارد که در همین زمینه باید فرهنگ دستگیری از نیازمندان و فقرا در جامعه اشاعه یابد چرا که فرهنگ انفاق به شادابی اجتماع کمک می‌کند.

وی افزود: احسان و نيکوکاري در شرع مقدس اسلام از جايگاه بسيار والا برخوردار است.

جعفرزاده اظهارداشت: در اسلام کمال و سعادت انسان بر دو پايه اصلي نماز و کمک به نيازمندان بنا شده است.

وی تصریح کرد: کمک به نیازمندان به عنوان يک وظيفه مهم اجتماعي قلمداد می شود که همگان باید نسبت به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ماه رمضان را اوج تجلی رحمت الهی و فرصتی مناسب برای دستگیری از نیازمندان برای بندگان مخلص الهی دانست و گفت: روزه تمرین تقوا است.

وی در ادامه بهره گیری از کلام نورانی کتاب آسمانی قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) را بهترین راه کمال انسانی ذکر کرد و افزود: احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) بین نسل جوان ضروری است.

جعفرزاده همچنین ماه رمضان را فرصتی برای تقویت حس همنوعی در میان افراد دانست و اظهارداشت: در این ماه باید فرهنگ انفاق و بخشش را در جامعه نهادینه کرد.