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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۱

وزیر دفاع آمریکا: تروریستهای داعش امنیت آمریکا را تهدید می کنند

وزیر دفاع آمریکا: تروریستهای داعش امنیت آمریکا را تهدید می کنند

چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا ، گروه تروریستی داعش را خطری برای امنیت خاورمیانه، اروپا و آمریکا توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد: گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش نه تنها خطری برای خاورمیانه محسوب می شوند بلکه امنیت آمریکا و اروپا را نیز تهدید می کنند.

وی در ادامه افزود: گروههای موسوم به جهادی بوِیژه داعش گروههای سازمان یافته، پیشرفته  و فعالی هستند که هم پیمانان ما را در خاورمیانه و اروپا تهدید می کنند.

هیگل تصریح کرد: اجازه نمی دهیم که هیچ کس کنگره آمریکا را در این خصوص به اشتباه بیندازد چرا که تروریستها خطری علیه امنیت ملی ما محسوب می شوند.

کد مطلب 2328997

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