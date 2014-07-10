وزیر دفاع آمریکا: تروریستهای داعش امنیت آمریکا را تهدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد: گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش نه تنها خطری برای خاورمیانه محسوب می شوند بلکه امنیت آمریکا و اروپا را نیز تهدید می کنند.

وی در ادامه افزود: گروههای موسوم به جهادی بوِیژه داعش گروههای سازمان یافته، پیشرفته و فعالی هستند که هم پیمانان ما را در خاورمیانه و اروپا تهدید می کنند.

هیگل تصریح کرد: اجازه نمی دهیم که هیچ کس کنگره آمریکا را در این خصوص به اشتباه بیندازد چرا که تروریستها خطری علیه امنیت ملی ما محسوب می شوند.