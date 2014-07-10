رسانه های همدان خدمات دولت را منعکس کنند/رونق در کنار تولید پیشرفت اقتصادی را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی استان همدان، اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی باید برای گرفتن اعتبار از تهران تلاش خود را انجام دهند چرا که 70 درصد اعتبارات در تهران بلوکه شده است.

وی با بیان اینکه جلسه ای با مجمع نمایندگان استان همدان داشتیم، افزود: تعامل خوبی بین نمایندگان استان و مدیران وجود دارد و با پیگیری به دنبال انجام کارهای معطل مانده هستیم.

استاندار همدان در ادامه سخنانش بیان داشت: همه مدیران کارگزار دولت و حکومت و نظام هستیم و بر همین اساس باید از دولت و برنامه های دولت حمایت کنیم چراکه برنامه های دولت برای توسعه مملکت و ایجاد رونق در کشور است.

نیک بخت با اشاره به اینکه رئیس جمهور نیز بر این موضوع که کارگزاران دولت باید از دولت حمایت کنند، تاکید داشت، افزود: در حال حاضر که تورم از 43 درصد نقطه به نقطه به چهار درصد رسیده باید بر روی رونق اقتصادی کار کرد.

وی با بیان اینکه رونق همراه تولید حاصل می شود، ابراز داشت: رونق همواره در کنار تولید موجب پیشرفت اقتصادی شده و برای رونق اقتصادی باید از توانمندی های بخش خصوصی در راستای تولید استفاده کرد.

استاندار همدان ادامه داد: فرمانداران شهرستان ها اگر می بینند که به دولت توهین می شود موظفند از دولت دفاع منطقی انجام دهند و همه کارگزار دولت هستیم و قرار است از برنامه های دولت دفاع کنیم به طور مثال در حوزه اجرای طرح تحول سلامت باید خدمات دولت برای مردم بازگو شود.

نیک بخت ابراز داشت: هر فرمانداری که ضرورتی ایجاب نمی کند و یا به صلاحش نیست از دولت و برنامه های آن دفاع کند، بدون تعارف بیان کند تا عذرش را بخواهیم.

استاندار همدان با اشاره به اینکه خدمات دولت، خدمات نظام است، گفت: مقام معظم رهبری کلماتی در مورد حمایت و پشتیبانی از دولت مطرح کردند که بی نظیر است و ایشان دیده اند که دولت چگونه صادقانه و با همت تلاش می کند و برای حل مشکلات مردم قدم بر می دارد.

نیک بخت با تاکید بر اینکه کارگزاران دولت و فرماندار باید در مورد خدمات دولت حرف بزنند و آنها را برای مردم بازگو کنند، بیان داشت: اجرای طرح تحول نظام سلامت، کاهش هزینه ها، توسعه اقتصادی و غیره همه مواردی است که باید در راستای حمایت از برنامه های دولت بیان شود.

وی با اشاره به اینکه با همه افکار و سلیقه ها باید از خدمات دولت حمایت کرد، بیان داشت: این دولت از حاشیه فرار و مسیر را برای کار کردن آماده می کند و مقام معظم رهبری هم دیده اند که این دولت صادقانه کار و از آن حمایت می کند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه نقد باید محترمانه و دلسوزانه باشد، ابراز داشت: کسی که کارگزار این دولت باشد باید دولت را قبول داشته باشد.

نیک بخت با بیان اینکه صدا و سیما و رسانه ها هنگامی که این مطالب را بیان می کنیم همین را هم منعکس نمی کنند، اظهار داشت: صدا و سیما و رسانه ها نیز باید این نکات را منعکس و رسانه ها روی این قضایا و خدمات دولت تاکید کنند.

وی ابراز داشت: مردم اگر بدانند دولت خدمت گذار است و برنامه هایی را در راستای حل مشکلات مردم انجام می دهد به دولت مطمئن می شوند.

استاندار همدان عنوان داشت: استان همدان به لحاظ کریدور و علم و فن آوری تکمیل است و پارک علم و فن آوری و علم به فن آوری نیز در استان همدان وجود دارد و مسائل پژوهشی از جمله نیاز های زیر بنایی استان است.