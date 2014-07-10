  1. استانها
  2. قم
۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

جعفری به مهر خبر داد:

تعمیرکار کولر در قم از پشت بام سقوط کرد

تعمیرکار کولر در قم از پشت بام سقوط کرد

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از مصدومیت فردی در قم حین تعمیر کولر در اثر سقوط از پشت بام خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 26 عملیات آتش نشانی در قم انجام شد که 2 مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: عملیات های انجام شده طی 48 ساعت گذشته شامل 12 مورد حریق، هفت ایمن سازی و هفت مورد نجات می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت:‌ حریق‌های بوقوع پیوسته شامل چهار حریق ضایعات، 2 حریق منزل، 2 حریق کنتور برق، یک حریق خودرو، یک حریق موتورسیکلت، یک حریق درخت، یک اتصالی سیم برق داخل یکی از بانک‌های استان می‌شود.

وی گفت: ایمن سازی‌های انجام شده شامل 2 مورد نشت سوخت از خودرو، 2 مورد بازگشایی درب خودرو، سه مورد رهاسازی گربه می‌شود.

جعفری بیان کرد:‌ نجات‌های انجام شده شامل 2 مورد گیر کردن در آسانسور، یک مورد انگشتر بری، یک مورد صید مار، یک مورد گیر کردن پای شخص لای پل عابر، یک مورد تصادف تریلی و کامیون در جاده اراک و مصدومیت یک نفر و یک مورد سقوط از بالای پشت بام می‌شود.

وی ادامه داد: شخصی از پشت بام یک مکان اقامتی در حین تعمیر کولر بر روی شیروانی پشت بام همسایه سقوط کرد و از شیروانی به داخل منزل پرتاب شد و دچار مصدومیت شد که نیروهای آتش نشانی از ایستگاه هشت و پنج به محل اعزام شده و فرد مصدوم را تحویل عوامل اورژانس دادند.
 

کد مطلب 2329002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها