تعمیرکار کولر در قم از پشت بام سقوط کرد

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 26 عملیات آتش نشانی در قم انجام شد که 2 مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: عملیات های انجام شده طی 48 ساعت گذشته شامل 12 مورد حریق، هفت ایمن سازی و هفت مورد نجات می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت:‌ حریق‌های بوقوع پیوسته شامل چهار حریق ضایعات، 2 حریق منزل، 2 حریق کنتور برق، یک حریق خودرو، یک حریق موتورسیکلت، یک حریق درخت، یک اتصالی سیم برق داخل یکی از بانک‌های استان می‌شود.

وی گفت: ایمن سازی‌های انجام شده شامل 2 مورد نشت سوخت از خودرو، 2 مورد بازگشایی درب خودرو، سه مورد رهاسازی گربه می‌شود.

جعفری بیان کرد:‌ نجات‌های انجام شده شامل 2 مورد گیر کردن در آسانسور، یک مورد انگشتر بری، یک مورد صید مار، یک مورد گیر کردن پای شخص لای پل عابر، یک مورد تصادف تریلی و کامیون در جاده اراک و مصدومیت یک نفر و یک مورد سقوط از بالای پشت بام می‌شود.

وی ادامه داد: شخصی از پشت بام یک مکان اقامتی در حین تعمیر کولر بر روی شیروانی پشت بام همسایه سقوط کرد و از شیروانی به داخل منزل پرتاب شد و دچار مصدومیت شد که نیروهای آتش نشانی از ایستگاه هشت و پنج به محل اعزام شده و فرد مصدوم را تحویل عوامل اورژانس دادند.

