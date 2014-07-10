به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر پنجشنبه در نشست مشترک مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان در جمع خبرنگان بیان کرد: امروزه مهمترین موضوعی که افراد جامعه تمایل به مشارکت در آن دارند سلامت جامعه است که تلاش داریم برای نخستین مرتبه در کشور احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور را از فروش برگه های اوراق مشارکتی وقف جمعی در مدت 3 الی 4 سال این بیمارستان را در مرکز پیوند اعضا در منطقه صدرا ساخته شود.

وی فروش برگه های اوراق جمعی ازهفته آینده توسط بانک ملی ومعتمدین مساجد درشهرستان ها اعلام کرد وافزود: سقف اعتباراتی که برای این امر در نظر گرفته شده 200 میلیارد تومان است.

دکتر ایمانیه تاکید کرد: افراد می توانند به صورت دسته جمعی اوراق 20، 50 و 100 هزارتومانی را تهیه کنند تا بتوانند در این امر خیر سهیم باشند زیرا هم اکنون بیماری سرطان بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده ونیاز است باساخت این بیمارستان خدمات تحقیقاتی ،پیشگیری ودرملانی را دراین زمینه انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علومپزشکی شیرازبا اعلام اینکه هم اکنون مراحل ساخت این بیمارستان در مراحل خاکبرداری است، گفت: تلاش داریم با حمایت خیرین این بیمارستان را در سریعتر زمان ممکن به بهره برداری برسانیم تا این نقیصه در استان مرتفع شود درحالیکه در زمان بهره برداری ازاین بیمارستان بیماران 10 درصد از هزینه بیمارستانی را پرداخت کرده و 90 درصد مابقی نیز دولت پرداخت خواهد کرد.

ایمانیه یادآور شد: برای تشویق و مشارکت بیشتر مردم در این امر خیر بسیاری از مسئولین برگه هایی خریداری کرده اند که اولین مشارکت آن حضرت آیت الله مکارم شیرازی 500 برگه، وزیر بهداشت 110 برگه، استاندارفارس 50 برگه که هرکدام ارزش برگه های خریداری شده از سوی مسئولین 100 هزار تومانی است که در تلاش هستیم با برخورداری از 27 هزار کارمند در دانشگاه علوم پزشکی استان فارس زمینه ای فراهم کنیم تا در صورت تمایل تمامی کارکنان دراین امر خیر مشارک داشته باشند.

در جلسه امروز نیز مطرح شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز 110 برگه اوراق مشارکتی وقف جمعی به ارزش 110 میلیون تومان خریداری کرده است.

درادامه جلسه نیزمدیر کل اوقاف وامور خیریه استان فارس با اعلام اینکه فروش اوراق وقف جمعی برای نخستین مرتبه در کشوربا ابتکار دانشگاه علوم پزشکی واوقاف استان انجام خواهد گرفت و تلاش داریم با حمایت خیرین فارس الگویی برای تمامی استان‌های کشور شود.

حجت الاسلام سید اسمائیل حسینی مقدم گفت: در فارس برگه های وقف جمعی از طریق 2 هزار معتمد در اختیار خیران قرار خواهدگرفت تا بتوانند در این امر خداپسندانه شرکت کنند زیرا نظر مرجع عالیقدر آیت الله مکارم شیرازی بر این است که یک اگر بیمارستان می خواهد ساخته شود و هزینه آن بالا است عده‌ای می‌توانند برای این کار در طرح وقف جمعی شرکت کنند و امید است خیرین به مقدار توانشان کمک و این اوراق وقف جمعی را تهیه کنند و هرکس می‌تواند به صورت جمعی حتی به مبلغ هزار تومان به صورت مشترک یک برگه اوراق مشارکت راتهیه ودر این امر خیرخواهانه شرکت کنند.

وی گفت: برای شرکت در این امر خیر افراد می توانند با حضور در شعب بانک ملی به هر مبلغ دلخواه کمک های نقدی خود را از طریق حساب سیبا به شماره 0126260000000 واریز کنند.

حجت الاسلام حسینی مقدم یادآور شد: در روز گذشته اکثر کارکنان مجموعه اوقاف وامور خیریه استان 500 برگه اوراق وقف مشارکتی را خریداری کردند.

به گزارش مهر، از بین معتمدین وافردای که بیشترین حمایت رادر این امر داشته می شود به قید به سفرهای عتبات عالیات ومشهد مقدس اعزام خواهند شد.