اعدام یکی از شیوخ قبایل در استان دیالی به دلیل بیعت نکردن با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومرریه نیوز، گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در استان دیالی رئیس یکی از قبایل محلی و پسر وی را به دلیل نپذیرفتن بیعت با داعش اعدام کردند.

یک منبع آگاه در این خصوص گفت: تروریستهای داعش صبح امروز یکی از شیوخ قبایل را به همراه پسرش به دلیل عدم بیعت با این گروه تروریستی در منطقه "بیشیکان واقع در حد فاصل مرزی استانهای دیالی و صلاح الدین، اعدام کردند.

وی افزود: داعش به همه شیوخ عشایر و شخصیتهای سرشناس دستور داده است که با این گروه تروریستی بیعت کنند و کسانی که با این امر مخالفت می کنند در دادگاههایی که توسط داعش تأسیس شده به اعدام و یا مصادره اموال محکوم می شوند.