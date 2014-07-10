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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۲

اعدام یکی از شیوخ قبایل در استان دیالی به دلیل بیعت نکردن با داعش

اعدام یکی از شیوخ قبایل در استان دیالی به دلیل بیعت نکردن با داعش

منابع عراقی از اعدام رئیس یکی از قبایل عراق در استان دیالی و پسر وی به دست تروریستها و به دلیل بیعت نکردن با داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومرریه نیوز، گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در استان دیالی رئیس یکی از قبایل محلی و پسر وی را  به دلیل نپذیرفتن بیعت با داعش اعدام کردند.

یک منبع آگاه در این خصوص گفت: تروریستهای داعش صبح امروز یکی از شیوخ قبایل را به همراه پسرش به دلیل عدم بیعت با این گروه تروریستی در منطقه "بیشیکان واقع در حد فاصل مرزی استانهای دیالی و صلاح الدین، اعدام کردند.

وی افزود: داعش به همه شیوخ عشایر و شخصیتهای سرشناس دستور داده است که با این گروه تروریستی بیعت کنند و کسانی که با این امر مخالفت می کنند در دادگاههایی که توسط داعش تأسیس شده  به اعدام و یا مصادره اموال محکوم می شوند.

 

کد مطلب 2329006

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