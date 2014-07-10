افزایش دمای هوا از امروز در قم/ کاهش گرد و غبار

محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی سه روز آینده هوای قم صاف تا کمی ابری و در بعد از ظهرها همراه با افزایش موقت ابر خواهد بود.

وی گفت: از فردا جمعه دمای هوای قم یک درجه افزایش می‌یابد و طی روزهای آینده تا سه شنبه دمای هوا ثابت خواهد ماند.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم عنوان کرد: سرعت وزش باد طی سه روز آینده کم است بنابرین میزان گرد و غبار نیز کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: امروز حداقل دما 24 درجه و حداکثر دما 43 درجه، جمعه حداقل دما 24 درجه و حداکثر دما 44 درجه و شنبه حداقل دما 25 درجه و حداکثر دما 44 درجه است.

وی گفت:‌ جهت وزش باد طی سه روز آینده شرقی و سرعت وزش باد بین 30 تا 45 کیلومتر بر ساعت است اما از روز دوشنبه سرعت وزش باد افزایش می‌یابد.

وی در پایان گفت:‌ تابستان سالجاری نسبت به میانگین بلند مدت دمای هوا افزایش یک و نیم درجه‌ای خواهد داشت.

