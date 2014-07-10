آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به دست یابی داعش به مواد هسته ای واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در واکنش به خبر دست یافتن گروه تروریستی داعش عراق به مواد هسته ای اعلام کرد مواد هسته ای که در عراق به دست افراد مسلح افتاده است

موادی با غنای بسیار پایین است و تهدید جدی ایمنی و امنیتی ایجاد نمی کند.

شایان ذکر است روز گذشته دولت عراق با ارسال نامه ای به سازمان ملل اعلام کرد گروههای تروریستی مواد هسته ای را که در یک دانشگاه در شمال این کشور برای تحقیقات علمی استفاده می شد ربوده اند و خواستار کمک برای

جلوگیری از تهدید استفاده آن توسط تروریست ها در عراق و کشورهای دیگر شد.

جیل تودور سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر این نکته که آژانس در این خصوص در تماس با مقامات عراقی است گفت براساس اطلاعات اولیه ما معتقدیم که این مواد هسته ای دارای غنای بسیار پایین هستند و هیچ

تهدید امنیتی ، ایمنی ناشی از آنها وجود ندارد و احتمال تولید تسلیحات هسته ای نیز با استفاده از آنها وجود ندارد.

وی در عین حال گفت :با این حال نبود کنترل بر دیگر مواد رادیو اکتیو در عراق مایه نگرانی است.

