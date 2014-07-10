شش هزار قلم داروی قاچاق در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: در نخستین اقدام امروز، ماموران یگان امداد قزوین هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزادراه قزوین ـ زنجان به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین ادامه داد: در بازرسی ماموران از خودرو، تعداد 6 هزار و 693 قلم انواع داروی قاچاق کشف و راننده و سرنشین پراید دستگیر شدند.

دارایی تصریح کرد: در اقدام دیگری، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قزوین هنگام گشت‌زنی در آزادراه قزوین ـ زنجان یک دستگاه سواری پژو را متوقف و در بازرسی از آن ضمن کشف تعداد 4 هزار و 311 ثوب البسه خارجی قاچاق، دو نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

دستگیری 2 سارق با 20 فقره سرقت در قزوین

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف 20 فقره سرقت داخل خودرو با دستگیری دو نفر سارق در این استان خبر داد.

علی‌حسین حسینی‌نژاد در این باره بیان کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در قزوین موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این استان قرار گرفت.

وی افزود: این مأموران در اقدامی پلیسی، سارق را شناسایی و دستگیر کردند که متهم در بازجویی تخصصی پلیس به ارتکاب 13 فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین ادامه داد: همچنین مأموران کلانتری 13 قزوین یک سارق را در این خصوص دستگیر کردند که این متهم نیز به 7 مورد سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

حسینی‌نژاد با اشاره به فعالیت مضاعف پلیس با تشکیل قرارگاه استانی مبارزه با سرقت یادآور شد: مقابله با سرقت مهمترین موضوع در دستور کار این قرارگاه است.

