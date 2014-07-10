برنامه ریزی مدیران باید همسو با برنامه ششم توسعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح پنجشنبه در در نشست شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برنامه ششم توسعه کشور باید موقعیت استان را تغییر دهد و جهت همه مدیران باید معطوف به این برنامه باشد.

وی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه ششم توسعه در بخش آموزش و پرورش دو محور کاهش شاخص‌های آموزشی و استانی عاری از بی سوادی پیش‌بینی شده است ادامه داد: باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر گام‌های اساسی با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برداشته شود.

وی همچنین با اشاره به پراکندگی روستاهای استان و افزایش هزینه‌ها گفت: این مشکل علاوه بر تحمیل هزینه های بالا به دولت موجب کاهش شاخص‌های رشد و آموزشی می شود.

وی از ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع به منظور تجمیع روستا ها در استان تاکید کرد و بیان داشت: تجمیع روستاها علاوه بر کاهش هزینه‌ها موجب افزایش شاخص های اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی می شود و نحوه ارایه خدمات به مردم را ارتقا می دهد.

وی با تاکید بر حرکت به سمت استانی عاری از بی سوادی گفت: در هیچ جای استان نباید دانش آموز محروم از تحصیل باقی بماند.

استاندار همچنین خواستار بهبود وضعیت مدارس در حاشیه شهرها شد و ادامه داد: باید زمینه برخورداری تمامی دانش آموزانی که به هر دلیل در حاشیه شهر ها مجبور به ترک تحصیل شده اند فراهم و از ترک تحصیل آنها جلوگیری کرد.

استاندار همچنین در این نشست خواستار ایجاد شورای نگهداری از مدارس با مشارکت انجمن اولیا و مربیان شد و افزود: این شورا می تواند ضمن نگهداری در زیباسازی مدارس نیز نقش اساسی داشته باشد .

هاشمی همچنین بر ارتقای دانش محصلان تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات آموزش در استان ضعف درعلوم پایه است که باید با استخدام دبیران با تجربه و قوی این مشکل در استان حل شود.