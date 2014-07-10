عفت عمومی در همدان اولویت فرهنگی مسئولان قرار گیرد/ اصلاح طلبان بدون رقابت اصولگرایان موجودیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود الفت ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران همداني حاضر شد و به طرح مباحثی چون طرح عفاف و حجاب، تحولات عراق، تشکیل خانه احزاب و رویکردهای مسئولان استان پرداخت.

وی در این نشست با اشاره به اینکه عفت عمومی باید به عنوان یکی از اولویت‌های فرهنگی مدنظر مسئولان قرار گیرد، بیان داشت: نگاه به حوزه حجاب و عفاف باید رویکرد اسلامی داشته باشد نه غربی و اکنون بسباری از مشکلات جامعه ناشی از نگاه غربی به فرهنگ است.

دبیر حزب موتلفه در همدان با اشاره به اینکه نظارتی برعرضه لباس متناسب با فرهنگ ایرانی در جامعه از سوی اصناف انجام نمی‌شود، افزود: اصناف با توجه به تشکیلات ساختاری خود باید بر تولیدکننده و عرضه کنندگان پوشاک نظارت داشته با متخلفین قوانین شرعی برخورد کنند.

الفت اذعان داشت: شهرداری و شورای شهر همدان نیز در زمینه عفاف و حجاب کوتاهی کرده و تمام قد در این بخش وارد نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در تبلیغات جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بازیگران بدون حجاب نشان داده شده و اختلاط دختر و پسر در مهدهای کودک موجب دوگانگی در ذهن کودکان خواهد شد، عنوان کرد: عده ای خواسته یا ناخواسته به مساجد بی مهری ورزیده و آنرا از کانون توجهات خارج و در بخش فرهنگی به فرهنگسراها منتقل کرده‌اند در حق مسجد جفا کرده‌ایم.

دبیر حزب موتلفه در همدان با تشکر از عملکرد نیروی انتظامی در بین 26 دستگاه‌ها که مسئولیتی در بخش مبارزه با بی حجابی دارد، در پاسخ به مهر در خصوص علت این امر گفت: این نهاد از مجموع دیگر دستگاهایی اجرایی عملکرد بهتری داشته و علاوه بر نصب بنرهای آموزشی و برخورد با مظاهر بی حجابی کارکردهای بهتری در حوزه حجاب و عفاف به نسبت دیگر نهادها داشته است.

الفت با اشاره به اینکه عملکرد ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در استان به صورت نامحسوس پیگیری می‌شود، افزود: جنگ فرهنگی دشمن به قدری شدید است که این عملکردها به چشم نمی‌آید و در واقع تا مردم پای کار نیایند این حوزه بر زمین باقی خواهد ماند.

وی افزود: مشی حزب موتلفه دفاع از دولت است و باید از همه ظرفیت‌های نظام در راه سازندگی کشور استفاده شود.

وفاق در بین اصولگریان بیش از پیش احساس می‌شود

دبیر حزب موتلفه در همدان که این جریان سیاسی را در دایره اصول گرایان معرفی می‌کرد یکی از اصول راهبردی حال حاضر اصولگرایان را همگرایی عنوان و اذعان داشت: شرط پیروزی همگرایی و یک صدایی است و حس وفاق در بین اصولگریان بیش از پیش احساس می‌شود.

الفت با اشاره به واقعه 18 تیر 78 با تاکید بر اینکه این فتنه هیچ گاه توسط احزاب اصلاح طلب محکوم نشد، اذعان داشت: برخی نقش آفرینان نیز در این امر به کشورهای غربی پناهنده شدند.

الفت عنوان کرد: حاکمیت اخلاق و تقوا در حکومت‌ها فقط با یاری احزاب محقق می‌شود و هدف نیز باید تقویت نظام و کمک و نهادینه کردن اهداف انقلابی اسلامی باشد در غیر این صورت احزاب کارکرد خود را از دست می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه پویایی سیاسی در کشور تنها با حضور رقبا مسیر است، بیان داشت: اطلاح طلبان بدون رقابت اصولگرایان موجودیت ندارند.

دبیر حزب موتلفه در همدان در بخش پایانی سخنان خود در خصوص عملکرد استاندار همدان از زمان حضورش در همدان بیان داشت: برخی کارهای انجام شده در این مدت قابل تقدیر است اما برخی پروژه‌ها نیز زمین مانده و برای قضاوت در خصوص عملکرد وی هنوز راه درازی در پیش داریم.