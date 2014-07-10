به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نخعی روز پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان به ریاست استاندار بیان داشت: تعداد 7 هزار و 766 نفر از معلمان و دبیران در استان خواستار جابجایی و انتقال هستند که تاکنون با انتقال دو هزار و 263 نفر موافقت شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا با بررسی پرونده 800 نفر دیگر از متقاضیان انتقال در مجموع آمار انتقال و جابجایی معلمان در سال تحصیلی جدید به 3 هزار نفر خواهد رسید.

رئیس آموزش و پرورش استان مرداد ماه سال جاری را ماه سازماندهی نیروها و معلمان درون منطقه‌ای در آموزش و پروش اعلام کرد و گفت: تا نیمه مرداد ماه سال جاری کار سازماندهی نیروها در سراسر استان به پایان خواهد رسید.

وی در این نشست ابراز داشت: در حال حاضر تعداد 18 هزار کلاس درس در سراسر استان وجود دارد که از این تعداد 11 هزار کلاس نیاز به ترمیم اساسی دارند.

وی گفت: با توجه به قدمت ساختمان های آموزشی و فرسودگی حاکم بر این واحدها برای ترمیم این تعداد واحد آموزشی به میزان 3 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که پرداخت این بودجه از توان این سازمان خارج است.

نخعی افزود: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان در حال حاضر احداث و تکمیل تعداد 57 واحد آموزشی با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان را در دست اقدام دارد که این واحد ها تا ابتدای مهر ماه در اختیار سازمان آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.