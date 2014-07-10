اختلافات زیادی با ایران داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان در مصاحبه ای با یک روزنامه اتریشی در روز گذشته که امروز چاپ شده است از وجود اختلافات چشمگیر بین ایران و گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای وین خبر داد.

هیگ در این خصوص گفت: رسیدن به توافق جامع نهایی با ایران قطعی نیست اما تمامی احتمالات باید در دور نهایی مذاکرات هسته‌ای که در وین در جریان است، بررسی شود.

وزیر خارجه انگلیس ادامه داد: رسیدن به توافق قطعی نیست. اختلافات چشمگیری وجود دارد که باید برطرف شود اما من متقاعد شدم که مذاکرات کنونی بهترین فرصتی است که در ظرف چندسال برای حل این موضوع (هسته‌ای ایران) به دست آوردیم.

ایران و گروه 1+5 با هدف دستیابی به توافق هسته ای جامع تا 20 جولای سرگرم مذاکره در وین هستند، اما برخی دیپلمات ها از وجود اختلاف زیاد بین طرف ها خبر می دهند و معتقدند زمان مذاکرات باید تمدید شود.