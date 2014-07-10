اشک های فرمانده سابق مرزبانی در مراسم تودیع/ وجود مجرمان پررو در کشور

به گزارش خبرنگار مهر،در این هفته که تعدادی از معاونان نیروی انتظامی جا به جا شدند، رئیس پلیس کشور انتقاد تندی را نسبت به تورهای گردشگری مطرح کرد. احمدی مقدم در باره تورهای گردشگری گفت: نباید این تورها بستر ایجاد ناهنجاری ها شود. پلیس کاری به این تورها ندارد اما اگر خود صنف ها نتوانند کنترل کنند پلیس وارد می شود.

تودیع معارفه های سریالی

در این هفته معاون عملیات،رئیس پلیس آگاهی و فرمانده مرزبانی تغییر کردند. سردار ذوالفقاری که به معاونت امنیتی وزارت کشور منصوب شده است از فرماندهی مرزبانی رفته و به جای وی سردار قاسم رضایی منصوب شد. وی پیش از این معاون عملیات نیروی انتظامی بود. این درحالی بود که به دستور احمدی مقدم با توجه به راه اندازی قرارگاه سرقت سردار مقیمی جانشین آگاهی رئیس این پلیس شد و رئیس سابق آگاهی به معاونت عملیات رفت.

اشک های فرمانده مرزیانی و ناگفته هایی از مرزبانی

سردار ذوالفقاری فرمانده سابق مرزبانی در حالی که اشک از چشمانش جاری بود در مراسم تودیع خود گفت: زمانی که فرماندهی مرزبانی مستقل شد حتی خط تلفن،سردخانه و انبار نداشتیم و حتی جیره غذایی مرزبانان قطع شده بود. با این حال بعد از 4 سال مرزبانی در بین نیروهای امنیتی جایگاه خوبی دارد.

ذوالفقاری که در حال ارائه گزارش بود، گفت: 20 پایگاه اطلاعاتی در مرزها راه اندازی شده است. این در حالی است که یا اتکا به توان داخلی 80 درصد تجهیزات الکترونیکی آماده به کار است.

مجرمان پررو و حرفه ای در کشور داریم

فرمانده نیروی انتظامی که دل پری از وقوع سرقت ها داشت در ادامه مراسم تودیع و معارفه معاونان نیروی انتظامی گفت: امروز مجرمان کشور پررو و حرفه ای هستند و اگر دستگیر و به زندان نروند روزگارشان نمی گذرد.

احمدی مقدم در مورد گشت های برخورد با بدحجابی انصار حزب الله گفت: چیزی در این باره نشنیده ام و تعامل ما با بسیج در اقدامات فرهنگی است نه عملیاتی و اطلاعاتی، تنها تفاهم نامه ای میان معاونت فرهنگی بسیج و معاونت اجتماعی در مورد اطلاع رسانی در مورد آسیب های اجتماعی امضا شد.

بازگشت زائران ایرانی سامرا با تمهیدات ارتش عراق

سرهنگ ابراهیم رضایی که به تازگی به عنوان رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت منصوب شده است در مورد آخرین وضعیت ایرانیان و زائران در عراق گفت: به منظور افزایش امنیت زائران تردد های انفرادی ممنوع شده است. خوشبختانه ایرانیانی که در سامرا حضور داشتند با تلاش ارتش عراق وارد کشور شدند. این در حالی است که اعزام ها هوایی و توسط سازمان حج و زیارت انجام می شود.

افزایش سرقت لوازم داخل خودرو

رئیس پلیس جدید آگاهی در اولین مصاحبه اش از افزایش 7 دهم درصدی سرقت لوازم داخل خودرو خبر داد و گفت: 80 درصد سرقت ها مربوط به خودروهای مدل کمتر از 86 است که سوئیچ ضد سرقت ندارند . پلیس تحلیل هایش از سرقت ها را انجام داده و به زودی در جلسه ای با خودروسازان نواقص را به صورت عملی نشان می دهیم.