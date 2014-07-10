استقبال از هر نوع سرمایه گذاری استان گانسو چین در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش که به دعوت لیو ویپینگ استاندار گانسوی چین و در راستای گسترش همکاری‌های تجاری و فرهنگی به این استان سفر کرده است با وی دیدار و گفتگو کرد.

استاندار قم در این دیدار با بیان اینکه روابط دو ملت ایران و چین سابقه چند هزار ساله دارد، گفت: این دو کشور همواره روابط خوب و دوستانه‌ای با یکدیگر داشته‌اند.

وی امضای خواهرخواندگی بین دو استان قم و گانسو در سال 1390 را مورد توجه قرار داد و افزود: از هر نوع انتقال فن آوری و سرمایه گذاری استان گانسو در استان قم به ویژه در زمینه صنایع و معادن، فن آوری ارتباطات و گردشگری استقبال می‌کنیم.

لیو ویپینگ استاندار گانسو نیز با اشاره به روابط تاریخی دو کشور اظهار داشت: کشور چین ایران را شریک مهم و راهبردی خود می‌داند و ما علاقمندیم در راستای امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی بین گانسو و قم پروژه‌های متعددی را به صورت مشترک دنبال کنیم.

وی با تأکید بر همکاری در زمینه تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذای حلال، خواستار واردات منابع طبیعی و معدنی و صنایع دستی از استان قم شد.

لازم بذکر است استان گانسو در غرب چین قرار دارد و دارای 26 میلیون نفر جمعیت می‌باشد.

بازدید استاندار قم از شهر مسلمان نشین سین شای چین

استاندار قم در ادامه برنامه سفر خود به کشور چین از شهر مسلمان نشین سین شا چین بازدید نمود و با مقامات این شهر دیدار کرد.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی منش استاندار قم از مکان‌های مذهبی شهر مسلمان نشین سین‌شا بازدید کرد و مورد استقبال گرم مقامات و مردم این شهر قرار گرفت.

استاندار قم در حاشیه این بازدید و در ملاقات با مقامات شهر سین‌شا ضمن تشکر از حسن استقبال مردم و مسئولان محلی از ایشان و هیئت همراه گفت: ‌ این شهر زیبا دارای فضای و چهره اسلامی است؛ لذا زمینهٔ تعاملات بیشتر تجاری - اقتصادی و فرهنگی با این شهر وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی منش با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی این استان تصریح کرد: استان قم آماده عرضه محصولات فرهنگی و صنایع دستی اسلامی به این شهر می‌باشد.

فرماندار شهر دو ملیونی سین‌شا نیز در این ملاقات گفت: 57 درصد مردم این شهر مسلمان هستند و مشترکات فراوانی بین قم و سین ‌شا وجود دارد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه محصولات حلال در این شهر در ماه سپتامبر (شهریور) از تولیدکنندگان ایرانی دعوت نمود تا محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه نمایند.

در پایان این دیدار مقرر شد نمایندگان اتاق‌های بازرگانی دو استان طی نشستی زمینه همکاری‌های تجاری را بررسی و عملیاتی کنند.