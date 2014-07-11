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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰

افهمی در گفتگو با مهر:

برگزیده جشنواره داستان انقلاب همچنان «توقیف» است/ می‌گویند پیگیری نکنید!

برگزیده جشنواره داستان انقلاب همچنان «توقیف» است/ می‌گویند پیگیری نکنید!

جواد افهمی از توقیف رمان جدید خود با عنوان «سال گرگ» خبر داد و گفت: این رمان که برگزیده جایزه جشنواره داستان انقلاب است توقیف شده اما اگر پیگیر وضعیت آن شوید، به شما می‌گویند هنوز در دست بررسی است!

جواد افهمی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رمان «سال گرگ» را با محوریت سازمان مجاهدین خلق، سال 91 بعد از نوشتن به موسسه شهرستان ادب سپردم و قرار شد کتاب توسط این ناشر به چاپ برسد که آبان ماه همان سال، برای گرفتن مجوز چاپ به ارشاد ارسال شد.

وی افزود: این رمان از طرف ارشاد، توقیف شده است. چیزی که به ناشر گفته شده این است که پیگیر وضع کتاب نشده و دنبالش را نگیرید اما اگر هرکسی غیر از ناشر پیگیر وضع این کتاب شود،‌ می‌گویند هنوز در دست بررسی است.

نویسنده رمان «سوران سرد» گفت: جالب است رمانی که جایزه جشنواره داستان انقلاب را از دست مرحوم فردی گرفته و با اتکا به حداقل 20 منبع مستند که از طریق سازمان اسناد انقلاب تهیه شده‌اند، تولید شده است، به چنین وضعی دچار است.

افهمی گفت: این کتاب، 2 بار در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد و یک بار هم در دولت آقای روحانی توقیف شد. به نظرم این مسائل به دولت‌ها ربطی ندارد و اصولا ممیزی بحثی فراتر از دولت‌هاست.

جواد افهمی در گفتگوهای پیشین خود با مهر به موضوع رفت و برگشت مکرر رمان «سال گرگ»‌ به ارشاد و شنیدن پاسخ «در دست بررسی است» اشاره کرده بود.

کد مطلب 2329028

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