جواد افهمی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رمان «سال گرگ» را با محوریت سازمان مجاهدین خلق، سال 91 بعد از نوشتن به موسسه شهرستان ادب سپردم و قرار شد کتاب توسط این ناشر به چاپ برسد که آبان ماه همان سال، برای گرفتن مجوز چاپ به ارشاد ارسال شد.

وی افزود: این رمان از طرف ارشاد، توقیف شده است. چیزی که به ناشر گفته شده این است که پیگیر وضع کتاب نشده و دنبالش را نگیرید اما اگر هرکسی غیر از ناشر پیگیر وضع این کتاب شود،‌ می‌گویند هنوز در دست بررسی است.

نویسنده رمان «سوران سرد» گفت: جالب است رمانی که جایزه جشنواره داستان انقلاب را از دست مرحوم فردی گرفته و با اتکا به حداقل 20 منبع مستند که از طریق سازمان اسناد انقلاب تهیه شده‌اند، تولید شده است، به چنین وضعی دچار است.

افهمی گفت: این کتاب، 2 بار در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد و یک بار هم در دولت آقای روحانی توقیف شد. به نظرم این مسائل به دولت‌ها ربطی ندارد و اصولا ممیزی بحثی فراتر از دولت‌هاست.

جواد افهمی در گفتگوهای پیشین خود با مهر به موضوع رفت و برگشت مکرر رمان «سال گرگ»‌ به ارشاد و شنیدن پاسخ «در دست بررسی است» اشاره کرده بود.