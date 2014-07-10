شرکت پنج هزار جوان و نوجوان در طرح تابستانی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

حسن زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح تابستانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در 72 پایگاه تابستانی که 48 پایگاه مربوط به سن نوجوانان و 25 پایگاه مربوط به جوانان، با شرکت بیش از پنج هزار نفر در طول ایام تابستان با کمک 300 نفر از مربیان و کادر اجرایی به فعالیت های فرهنگی، تفریحی و ورزشی می پردازند.

وی افزود: اعتبار اجرای طرح برای هر نفر 100 هزار ریال پیش بینی شده که 150 مربی بومی رایگان و 40 روحانی اعزامی از قم در طول طرح همکاری لازم را با این اداره کل صورت می دهند؛ البته همکاری کادر مساجد استان نیز در اجرای این طرح قابل قدردانی است.

زاهدی در ادامه اظهار داشت: طبق آمار علاقمندی دانش آموزان محتوای پایگاه ها اردو، ورزش و کلاس های احکام و قرآن است و مسئولان طرح های تابستانی در تبریز شورایی مشورتی تشکیل داده اند که در آن مباحث خوبی طرح می شود.

مسئول طرح تابستانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای طرح تابستانی تصریح کرد: اجرای طرح اوقات فراغت در چند سال گذشته اثرگذارتر از امروز بود چرا که همه امکانات در اختیار طرح ها بود ولی متأسفانه واگذاری بسیاری از امکانات از جمله استخر ادارات، اتوبوس ها، میادین اتوبوس، مدارس، تفرجگاه ها و موزه ها به بخش خصوصی باعث شده که چیزی به نام غنی سازی اوقات فراغت نتیجه چندانی نداشته باشد.

وی با اشاره به نقش مسائل فرهنگی در جامعه اظهار داشت: اثرگذاری و غنی سازی فراغت دانش آموزان در این طرح نقش بسزایی در شخصیت اجتماعی آینده آنها ایفا می کند که والدین دانش آموزان باید توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند.