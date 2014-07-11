به گزارش خبرنگار مهر، در همین راستا سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، مدیران کل دستگاه ها و ادارات استان و تعداد زیادی از مدیران کارخانجات و فعالان بخش خصوصی استان با هدف افزایش و تعمیق ارتباط دولت با بخش خصوصی و با محوریت رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی بخش خصوصی در محل اتاق جلسات اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه تعدادی از مدیران کارخانجات استان مشکلات خود را بازگو کردند که اکثر آنها، فشارهای مالیاتی وارد شده بر بخش خصوصی را بزرگترین عامل کاهش رغبت واحدهای تولیدی و صنعتی برای فعالیت دانستند.

در ادامه این جلسه طبق رای گیری، آقایان حسن زاده عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی استان، برزگر عضو تشکل انبوه سازان و رحیمی از اتحادیه کارکنان دولت با کسب اکثریت آراء به عنوان اعضای رسمی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اذربایجان شرقی انتخاب شدند.

پس از این رای گیری طبق پیشنهاد کریم مهری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تصویب شد که در جلسات بعدی یک نفر به عنوان نماینده بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در جلسات شورای گفتگو حضور یابد که استاندار آذربایجان شرقی نیز پس از رای گیری در این خصوص با عضویت آقابالایی موافقت کرد.

همچنین آقایان ژائله به عنوان نماینده صنایع غذایی و صنایع تبدیلی ، جعفری به عنوان نماینده انبوه سازان قطعات خودرو و امیری به عنوان دومین نماینده بخش کشاورزی در جلسات شورای گفتگوی استان انتخاب شدند.

لزوم تشکیل کمیته حقوقی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تشکیل کمیته حقوقی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای اصلاح قوانین دست و پا گیر در حوزه تولید و بخش خصوصی و انعکاس آن به مقامات کشوری تاکید کرد.

اسماعیل جبارزاده گفت: دو نفر از حقوقدانان برجسته استانی با صلاحدید رییس دادگستری استان در این کمیته عضو خواهند شد.

وی گفت: کمیته حقوقی باید از قوانین و اجرای آن ، تحلیل حقوقی داشته باشند و در صوت لزوم پیشنهادهای اصلاحی خود را به شورای گفتگوی استان منعکس کنند.

وی در خصوص اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: مخالف اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور نیستیم ولی می خواهیم این قانون، بدون تغییر نیت قانونگذار و بدون هرگونه سوء استفاده اجرا شود.

جبارزاده در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه هم مدافع کارگر هستیم و هم مدافع کارفرما گفت: بخش خصوصی و به خصوص واحدهای تولیدی باید نهایت تلاش خود را بکنند که زمینه تحقق جهاد اقتصادی در کشور را فراهم کنند و دولت نیز از آن چه که در توان دارد نسبت به حمایت از این قشر مضایقه نخواهد کرد.

حذف ماده 2274 قانون مالیات های مستقیم مبنای منطقی و قانونی ندارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز ضمن مخالفت با برخی تغییرات در قوانین مالیاتی گفت: با حذف ماده 2274 قانون مالیاتهای مستقیم مخالف هستیم چرا که این امر نه مبنای منطقی و نه مبنای قانونی دارد.

سید رضا حسینی افزود: ما تنها با حذف بند پنج و شش این ماده موافق هستیم چون حذف این دو بند عملا هیچ مشکلی در اجرای قانون و به خصوص این ماده ایجاد نخواهد کرد.

وی با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با افراد سودجو و متخلف در این زمینه اظهار داشت: عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی جرم محسوب می شود و طبق قانون تا 40 درصد جریمه مالی به شخص متخلف تعلق خواهد گرفت.

حسینی به مزایای دریافت مالیات از مردم نیز اشاره و تصریح کرد: با حذف بقیه بندهای ماده 2274 مخالفیم چرا که این بندها نقش مهمی در شفافیت اقتصادی کشور ایفاء خواهد کرد.

جرم و مجازات در حوزه مالیاتی تناسب ندارد

نایب رییس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی نیز با انتقاد ار برخی مجازات والیاتی گفت: متاسفانه جرایم و مجازات موجود در قوانین مالیاتی با یکدیگر سنخیت ندارند.

فاخر خاطرنشان شد: مجازات هایی که برای مدیران متخلف در نظر گرفته شده است مثل حبس شش ماه تا 24 ماه، به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و باعث افزایش ناهنجاری های اجتماعی مثل افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانه ها خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران از نبود سیستم دقیق و شفاف مالیاتی رنج می برد

شهردار کلانشهر تبریز نیز با اشاره به ضرورت وجود سیستم های مالیاتی گفت: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از نبود سیستم دقیق و شفاف مالیاتی رنج می برد در حالیکه سیاست های کلان کشور بر این است که بسیاری از نیازمندی های جامعه را با دریافت مالیات تامین کند.

صادق نجفی با تاکید بر لزوم تدوین قوانین شدید در حوزه مالیاتی اظهار داشت: ممکن است 80 درصد تولیدکنندگان از ارائه اطلاعات درست مالی به سازمان امور اقتصادی و دارایی و یا سامانه های دریافت اطلاعات مالیاتی خوددرای کنند که تنها راه مقابله با این امر، تدوین قوانین شدید مالیاتی است.

اگر وضع به همین منوال باشد بیکاری در استان افزایش می یابد

نماینده صنایع غذایی و تبدیلی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از وجود برخی قوانین دست و پاگیر و بروکراسی شدید و طولانی در بعضی ادارات گفت: متاسفانه علاقه به سمت تولید و سرمایه گذاری در این حوزه، روز به روز کاهش می یابد.

ژائله در ادامه بر لزوم اصلاح قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین حامی تولید توسط مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

لزوم اصلاح زیر ساخت های مالیاتی در کشور

رییس مجمع نمایدگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم اصلاح زیرساخت های مالیاتی در کشور تاکید کرد.

میرهادی قره سید رومیانی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین و زیرساخت های مالیاتی در ایران تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما میزان ژرداخت مالیات مصرف کننده مشخص نیست.

وی در ادامه افزود: نباید با تولید کنندگان برخورد جهان سومی داشته باشیم چرا که در اینصورت فشارها را بر این قشر مهم و حساس مضاعف کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم به سمت توسعه اقتصادی دانش بنیان حرکت کنیم باید سامانه های اطلاعات مالیاتی خود را اصلاح کرده یا تغییر دهیم.

حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه به تبیین اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور پرداخت.

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گزارش : سید مرتضی مرتضوی