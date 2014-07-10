نمایشگاه کتاب ویژه ماه رمضان در اردبیل برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی این نمایشگاه ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب گفت: در این نمایشگاه کتاب هایی در موضوعات مختلف نظیر تاریخ، ادبیات، روان شناسی، مذهبی و قرآنی و کودک در این نمایشگاه عرضه می شود.

یاشار فرجی تصریح کرد: نمایشگاه کتاب به صورت دوره ای در شهرستان های مختلف برگزار شده و امسال برنامه برگزاری در شهرستان اردبیل و پارس آباد را پیش رو دارد.

وی با یادآوری آغاز به کار این فعالیت از چهار سال قبل تاکنون بیان داشت: در این مدت نمایشگاه کتاب بخش خصوصی در شهرستان های مشگین شهر، پارس آباد، خلخال و گرمی برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه منوط به هماهنگی نهادهای مسئول و تخصیص مکان مناسب است و هر شهرستانی اعلام آمادگی کند حاضر به برگزاری نمایشگاه هستیم.

به گفته فرجی در برخی شهرستان ها از اماکن شخصی برای برگزاری نمایشگاه استفاده شده و در شهر اردبیل با همکاری میراث فرهنگی استان بخشی از محوطه بازارچه شیخ صفی در نظر گرفته شده است.

مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب خواستار توجه ارشاد اسلامی به این حرکت فرهنگی شد و افزود: انتظار داریم ارشاد اسلامی به عنوان مهم ترین نهاد متولی برنامه های فرهنگی از این اقدام حمایت کند.

فرجی با بیان اینکه تنها حمایت ارشاد اسلامی استان به ارائه مجوز خلاصه شده است، عنوان کرد: پتانسیل قابل توجهی برای برگزاری نمایشگاه در شهرستان ها وجود دارد.

وی استقبال شهرستانی ها از نمایشگاه کتاب را مثبت ارزیابی کرد و افزود: به عنوان مثال شهرستان های مشگین شهر، پارس آباد و گرمی تجربه محدودی از برگزاری نمایشگاه کتاب دارند.

به گفته مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب، نمایشگاه بعدی در 15 شهریور ماه در شهرستان پارس آباد برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه کتاب اردبیل تا 15 مرداد ماه به محوطه بازارچه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی مراجعه کنند.