یک میلیون و900 هزار نفر در آذربایجان شرقی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اردلان ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد 650 هزار نفر بیمه شده اصلی داریم و همچنین 64 هزار کارگاه فعال و غیرفعال نیز با اداره کل تامین اجتماعی استان در حال همکاری هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته میزان مبلغ مصرفی سازمان هزار و شش میلیارد تومان بوده است که این مقدار در سال جاری به هزار و 388 میلیارد تومان رسیده است.

اردلان با افزایش 123 درصدی تعداد بیمه شدگان استان گفت: تعداد مستمری بگیران نیز در حدود 142 درصد افزایش داشته است، همچنین در سال 57 به ازای هر 31 نفر یک بازنشسته وجود داشت که در هم اکنون این تعداد به ازای هر شش نفر است که این زنگ خطری برای بیمه محسوب می شود و باید در جهت تامین منابع مالی چاره سازی هایی شود.

وی همچنین از پرداخت 86 میلیارد تومان بیمه بیکاری در استان خبر داد وگفت: می توانیم به جای صرف این هزینه کارگاه های کوچک راه اندازی و ایجاد اشتغال کرد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان با بیان اینکه دو هزار و 400 نفر بطور مستقیم در شرکت های خود سازمان در استان فعالیت می کنند، گفت: مجتمع هزار واحدی خانه سازی نیز در ائل گلی تبریز تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: احیای معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی از اقدامات بسیار مثبتی بود که در طی سال های گذشته انجام گرفت، همچنین تسهیل در صدور و تمدید کارت بازرگانی، دریافت لیست های اینترنتی بیمه شدگان که باعث کاهش مراجعات مردم به کارگزاری ها شد، اجباری کردن پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی و صدور دفترچه به صورت متمرکز از مهمترین اقدامات این مدت بوده است.

اردلان با اشاره به کسری بودجه در سال گذشته گفت: در سال 92، پنج میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم اما با تشکیل کمیته هایی نه تنها بحث کمبود بودجه در این سازمان جبران شد بلکه توانستیم تمام مطالبات مستمری بگیران را در اول فروردین سال جاری پرداخت کنیم.

