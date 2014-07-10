آثار چاپ نشده آذریزدی چه سرانجامی دارد/ انتظار علاقمندان و سکوت فرزندخوانده

به گزارش خبرنگار مهر، استاد مهدي آذريزدي يا همان پدر ادبيات كودك و نوجوان ايران زمين گرچه داستان‌هاي بسيار زيبا، روان، ساده و جذابي براي كودكان نوشته است اما "قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب" او، داستاني ديگر بود و همه دهه پنجاهي‌ها و شصتي‌ها، مهدي آذريزدي را با اين كتاب مي‌شناسند.

گرچه گربه ناقلا، مثنوي براي بچه‌ها، قند و عسل، داستان‌هاي ساده و ده‌ها عنوان ديگر كتاب از آثار مهدي آذريزدي است، اما قصه‌هاي خوب او نه تنها بارها تجديد چاپ شد بلكه جلدهاي مختلف آن نيز نوشته و روانه بازار شد.

جلد 9 و 10 "قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب" در انتظار انتشار

اكنون در لا به لاي قصه‌هاي گفته شده اما منتشر نشده آذريزدي نيز نشاني از "قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب" جلد 9 و 10 وجود دارد اما به گفته نزديكان وي، اين كتاب و چهار اثر ديگر وي، اكنون در دست فرزند خوانده وي است و اقدام براي چاپ آن فعلا مقدور نيست.

حسين مسرت، يكي از همراهان هميشگي استاد مهدي آذريزدي و شخصي كه در روزگار تنهايي آذريزدي در زادگاهش، همواره همراه او بود و به گفته برخي‌ها او را تر و خشك مي‌كرد، از اين كتاب‌ها خوب خبر دارد.

مسرت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استاد آذر پنج كتاب نوشته شده اما چاپ نشده دارد كه نام اين كتاب‌ها، ديوان اشعار، قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب جلد 9 و 10، قصه جنگل مولا، مكتب‌خانه و خاطرات اوست.

وي بيان كرد: اين كتاب‌ها اكنون در دست فرزند خوانده آذريزدي است و او نيز قرابتي با ادبيات ندارد و براي منافع شخصي اين دست نوشته‌ها را نگهداري مي‌كند.

امتناع فرزند خوانده آذريزدي از انتشار كتابهاي منتشر نشده

مسرت با بيان اينكه استاد مهدي آذريزدي، براي فرزند خوانده خود زحمات بسياري كشيد و او را در حالي كودكي بي‌سرپرست و بي‌سرپناه بود، نزد خودآورد، بزرگ كرد و خرج تحصيلش را داد، عنوان كرد: متاسفانه فرزندخوانده او، حق پدرخوانده اش را ادا نكرد و اكنون در حالي كه مي‌تواند با انتشار آثار منتشر نشده آذر، به ادبيات كودك و نوجوان روحي تازه بدمد و روح پدرخوانده خود را راضي و خرسند كند، از اين كار امتناع مي كند.

وي با بيان اينكه استاد آذريزدي نقش بي‌بديلي در پايه ريزي ادبيات كودك و نوجوان در ايران داشت، اظهار داشت: تا قبل از آذر يزدي، ادبيات كودك و نوجوان معنا نداشت و آذريزدي با بازنويسي قصه هاي كهن به زبان كودكانه، مبحثي را به نام ادبيات كودك پي ريزي كرد.

اين نويسنده، شاعر و پژوهشگر يزدي عنوان كرد: همين زبان ساده و روايت ساده و روان آذريزدي از كتاب‌هاي سنگين و كهن براي كودكان سبب شد تا او لقب پدر ادبيات كودك و نوجوان ايران را به خود بگيرد.

چاپ كتاب و ساخت مقبره دو خدمت اصلي است كه بايد به آذريزدي شود

وي با اشاره به مراسم‌هاي بزرگداشتي كه براي آذريزدي برگزار مي‌شود، بيان كرد: در كنار اين مراسم‌ها بايد دو خدمت بزرگ به آذريزدي شود نخست آنكه براي چاپ پنج جلد كتاب چاپ نشده اش اقدام جدي صورت گيرد و سپس آنكه براي ساخت مقبره اي در خور شأن اين نويسنده نامي و غريب، تلاش شود.

آذريزدي كه خود دغدغه خواندن و نوشتن داشت و مهمترين كار دنيا را همين مي‌دانست و حتي زندگي خود را تحت‌الشعاع اين عشق قرار داد و هرگز حاضر نشد عشق به همسر و فرزند را جايگزين عشق به كتاب كند، اكنون حقش اين است كه حاصل و دسترنج سال‌ها گوشه‌نشيني‌اش منتشر شود.

زادگاه آذريزدي بايد پايتخت ادبيات داستاني كودك و نوجوان شود

يكي ديگر از آن مواردي كه هم حق آذريزدي و هم از حقوق همشهريان اين استاد برجسته داستان‌نويسي به شمار مي‌رود، تبديل زادگاه آذر به پايتخت ادبيات داستاني كودك و نوجوان است.

مسئول دبيرخانه دائمي بنياد آذريزدي در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به اعتقاد من يزد بايد پايگاه ادبيات كودك و نوجوان شود و با يك برنامه‌ريزي صحيح و اصولي و قابل اجرا، اين پايگاه را در يزد تثبيت كنيم.

اسدالله شكرانه خاطرنشان كرد: اگر اين اتفاق بيفتد، توليد آثار هنري نيز اتفاق خواهد افتاد و به شكل مردمي رواج خواهد يافت و به طور قطع كاري كه مردمي شود، نسل به نسل منتقل مي‌ شود.

آذريزدي متعلق به نسل آينده است

وي تصريح كرد: آذريزدي تنها متعلق به ما و كودكان زمان خود نبود بلكه متعلق به نسل آينده است و بايد اين امانت را به نسل هاي آينده نيز برسانيم.

شكرانه خاطرنشان كرد: استان بايد برنامه درازمدت فرهنگي براي آذريزدي تعريف كند تا آنچه حق واقعي آذر است، اجرا شود.

وي همچنين از انتشار مجموعه اي به نام آذريات توسط خويش خبر داد و گفت: براي اينكه آذر به اقوام مختلف شناسنانده شود، داستانهاي اين مجموعه به گويش هاي مختلف روايت شده است.

ورود داستان‌هاي آذريزدي به اقوام و گويش هاي مختلف

شكرانه همچنين از تهيه كتاب و لوح فشرده از 10 داستان آذريزدي به گويش يزدي خبر داد و اظهار داشت: قرار بود اين مجموعه در سالروز درگذشت آذريزدي آماده شود اما اكنون همچنان مراحل صفحه آرايي را طي مي كند.

وي اظهار اميدواري كرد: با وارد شدن آثار آذريزدي به گويش ها و اقوام مختلف،‌ اين استاد برجسته ادبيات كودك و نوجوان براي هميشه ماندگار بماند و داستانهايش نقل كودكان اين سرزمين باشد.