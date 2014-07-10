به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی‌نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران، ابراز کرد: تقویت روح عبودیت الهی و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم به ویژه نسل جوان و دفاع از اصول اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی و شناخت توطئه‌های فرهنگی و تبلیغی بیگانگان از اهداف سازمان است.

وی با اشاره به دیگر اهداف این سازمان تصریح کرد: تبیین انحطاط و بطلان مکتب‌های الحادی و انحرافی و مبارزه با آفت‌های التقاط و تحجر با تکیه بر جامعیت اسلام از دیگر اهداف این سازمان است.

حجت الاسلام ولی‌نژاد افزود: هم اکنون دفاتر این سازمان در شهرهای گرگان، بندرگز، کردکوی، بندر ترکمن، علی آباد ، گنبد، مینودشت، کلاله و آزادشهربه عنوان دفتر اداره تبلیغات اسلامی و شهرهای خان ببین، آق قلا و اینچه برون به عنوان نمایندگی های فرهنگی‌های فرهنگی و تبلیغی فعالیت دارند.

وی از راه اندازی سایت تبیان از سال 92 در استان خبر داد و عنوان داشت: آمار بازدیدکنندگان این سایت حدود یک میلیون و 509 هزار نفر بوده است که این سایت شامل مقالاتی همون مذهبی، سیاسی، اجتماعی، کودک و نوجوان، خانواده، بهداشت و سلامت، دانش و فناوری است.

این مسئول ادامه داد: تعداد پنج هزار و 300 مقاله اعم از مقالات تولیدی و منابع دیگر در این سایت به ثبت رسیده و همچنین در طی سال حدود چهار هزار و 996 تولید خبر شامل اخبار شهرستان ها؛ سازمانی ، عمومی و نماز جمعه به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه این سازمان در حوزه مواد مخدر در سال 92 نیز کارهایی انجام شده است، اذعان داشت: اعزام 30 کارشناس به مساجد، اعزام چهار روحانی به کمپ ها، برگزاری سه همایش توجیهی مبلیغین و هیئات‌های مذهبی، سخنرانی ائمه جمعه، جماعت شهری و روستایی به تعداد سه هزار و 200 مورد، برگزاری 15 کارگاه آموزش و پیشگیری از اعتیاد از جمله برنامه ها در این حوزه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بیان داشت: برگزاری هفت گفتمان دینی در مساجد و مدارس و توزیع پنج مورد برشور و سی‌دی، درج 55 خبر در رسانه ها و سایت ها از دیگر برنامه ها در این حوزه است.