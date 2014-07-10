به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات در دستور کار برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرکز لرستان اظهار داشت: یکی از برنامه های در دستور کار در لرستان فعال کردن مناطق ویژه اقتصادی استان و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خرم آباد است.

وی با بیان اینکه اولین منطقه ویژه اقتصادی لرستان منطقه ویژه ایجاده شده در شهرستان ازنا است عنوان کرد: هم اکنون این منطقه ویژه اقتصادی یکی از 16 منطقه ویژه اقتصادی فعال در کشور محسوب می شود.

مشاور اجرایی استاندار لرستان با بیان اینکه همچنین ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بروجرد نیز مصوب شده است ادامه داد: هم اکنون در حال انجام پیگیریهای لازم هستیم تا بتوانیم متولی مشخص و همچنین زمینی در شهرک صنعتی شماره دو بروجرد در اشترینان برای این منطقه ویژه در نظر بگیریم.

ملکی با بیان اینکه برنامه داریم که در خرم آباد که به عنوان مرکز استان نرخ بیکاری بالایی داریم منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کنیم گفت: در این راستا مکاتبات لازم را برای ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی در خرم آباد از سال گذشته آغاز کرده ایم.

وی با بیان اینکه در این راستا نامه ای را به رئیس دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه کشور مبنی بر ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی مستقل در خرم آباد ارسال کرده ایم بیان داشت: در قالب این نامه استدلال ها مورد نیاز برای ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی در خرم آباد و همچنین مزیتهای موجود در زمینه های مختلف معادن غنی مانند سنگ گوهره خرم آباد، معادن گچ، قیر طبیعی، گیاهان دارویی، وجود شبکه ارتباطی بسیار خوب، در دست احداث بودن راه آهن، وجود فرودگاه بین المللی و ... ارائه داده ایم.

مشاور اجرایی استاندار لرستان همچنین موقعیت استراتژیک خرم آباد، وجود انرژی، نیروگاه، آب کافی و ... نیز از دیگر مزیتهای لازم برای ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی در خرم آباد عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا زمینی به مساحت 72 هکتار در شهرک صنعتی شماره سه خرم آباد برای ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی با موافقت شرکت شهرکهای صنعتی پیشنهاد داده ایم.

ملکی با اشاره به بررسی ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی در خرم آباد از سوی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: در جلسات کارشناسی که از سوی این دبیرخانه صورت گرفته مستندات ارائه شده از سوی استان کافی بوده و نقصی نداشته اند که این دبیرخانه قول همکاری را در این زمینه به ما دادند.

وی با تاکید بر اینکه برای ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی مراحلی باید طی شود گفت: تصویب در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تدوین لایحه از سوی هیئت دولت و ارائه به مجلس برای تصویب از جمله این مراحل است.

مشاور اجرایی استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت نقش نمایندگان خرم آباد برای تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این راستا نقش نمایندگان برای تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی پررنگ و موثر است.

ملکی همچنین بیان داشت: در سفر اخیر هیئت دولت به لرستان نیز مذاکراتی از سوی استاندار لرستان برای ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی در خرم آباد با معاون اجرایی و همچنین معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت که قول داده شد که این لایحه با نظر مثبت در هیئت دولت پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی در لرستان زمینه عملیاتی شدن مصوبه ایجاد بندر خشک را نیز در استان فراهم می کند گفت: دز صورتیکه این منطقه ایجاد شود بندر خشک نیز که سالهاست زمینه عملیاتی شدن پیدا نکرده در قالب همین سایت اجرایی خواهد شد.